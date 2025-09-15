مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد، از آغاز مانور فرضی تمام عیار استانی مدیریت بحران با حضور هزار نیروی عملیاتی در شهرستان بافق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- احسان بالاکتفی مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد از آغاز مانور تمام عیار استانی در شهرستان بافق خبر داد و گفت: در این رزمایش، استانهای معین شامل کرمان، هرمزگان، سیستانوبلوچستان، فارس، اصفهان، خراسان جنوبی و منطقه ۱۵ تهران نیز مشارکت دارند و حضور مدیران کشوری سازمان مدیریت بحران کشور، این مانور را به سطح ملی نزدیک میکند.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری مانورهای بحران گفت: مانور زلزله تمام عیار استانی از امروز ۲۴شهریوز آغاز و تا فردا و ۲۵ شهریور ادامه دارد با فرض وقوع زلزله ۵.۸ ریشتری در روستای مبارکه شهرستان بافق و تأثیرگذاری آن بر سه شهرستان و ۶۸ روستا طراحی شده است.
بالاکتفی افزود: در سناریوی این مانور، ۵۳ فوتی و بیش از ۶۰۰ مصدوم فرضی پیشبینی شده و قطع برق، گاز، مخابرات و تخریب زیرساختهای حیاتی شبیهسازی خواهد شد.
مدیر کل مدیریت بحران با بیان اینکه این مانور با حضور نزدیک به هزار نیروی عملیاتی و ۶۰۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین برگزار میشود، افزود: بر اساس قانون مدیریت بحران کشور، همه دستگاهها بدون استثنا موظف به مشارکت در چنین رزمایشهایی هستند تا ضمن سنجش میزان آمادگی لجستیکی و عملیاتی، هماهنگی بین بخشی نیز تمرین شود.
وی با اشاره به مخاطره زلزله، از آن به عنوان یکی از مهمترین حوادث خطرناک در سطح جهان و ایران نام برد و بر ضرورت آمادگی هر چه بیشتر دستگاهها تأکید کرد.
بالاکتفی با تأکید بر نقش ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان گفت: رئیس این ستاد استاندار یزد است و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاهها پس از برگزاری مانور اعلام خواهد شد تا نقاط ضعف برای ارتقای آمادگی اصلاح شود.
وی تصریح کرد: این رزمایش با مشارکت ۴۶ دستگاه اجرایی، نظامی، خدماتی و امدادی برگزار میشود و هدف اصلی آن سنجش میزان آمادگی، هماهنگی و شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاههای استان در مواجهه با حوادث است.
بالاکتفی هدف برگزاری مانور تمامعیار زلزله و راهکارهای مدیریت مخاطرات طبیعی، افزایش آمادگی و به حداقل رساندن خسارات احتمالی است.
وی افزود: نمایندگانی از سازمان مدیریت بحران و تعدادی از استانهای همجوار به عنوان مهمان و ارزیاب در این مانور حضور دارند.