باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در دیداری مهم از هفته سوم رقابت‌های سری آ ایتالیا، میلان در سن سیرو پذیرای بولونیا بود و با تک گل لوکا مودریچ در دقیقه ۶۱ به پیروزی رسید.لوکا مودریچ با ۴۰ سال و ۵ روز به پیرترین هافبک گلزن در تاریخ رقابت‌های لیگ ایتالیا تبدیل شد.

از مهم‌ترین نکات این مسابقه، می‌توان به ردشدن پنالتی میلان در دقایق پایانی بازی اشاره کرد. درحالی که مدافعان بولونیا دو مرتبه کریستوفر انکونکو را در محوطه جریمه خودی سرنگون کردند، داور پس از بررسی VAR و به شکلی غیرمنتظره، نظر خود را تغییر داد و پنالتی را رد کرد. در پی این اتفاق، ماسیمیلیانو الگری به شدت عصبانی شد و پس از در آوردن کُتش، کارت قرمز دریافت کرد.

میلان با این برد شش امتیازی شد و در رتبه پنجم قرار گرفت.