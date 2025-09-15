شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۹۶ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۹۶ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۹۱ و در وضعیت زرد و قابل قبول قرار داشت.

برچسب ها: هوای تهران ، کیفیت هوای تهران
خبرهای مرتبط
وضعیت هوای تهران نارنجی و آلوده است
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند
دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت سازمان ملل در حمله به ایران انتقاد کرد
رئیس قوه قضاییه: کلیه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به صورت کامل اجرایی شوند
هلال‌احمر ایران بزرگ‌ترین شبکه امدادی جهان است
آمادگی کامل پایانه‌های مسافربری شهر تهران برای استقبال از مهر
امشب تونل توحید تهران مسدود می‌شود
تامین ۶۰۰ دستگاه ویلچر برای کودکان دارای معلولیت با پویش «انرژی می‌رسانم»
میدری: هر مرکز استان و شهر بزرگی نیاز به یک بیمارستان دارد
آغاز طرح ویژه کنترل میدانی سرویس مدارس
اجرای طرح انضباط شهری در چهارراه ولیعصر در منطقه ۱۱ انجام شد
آخرین اخبار
اجرای طرح انضباط شهری در چهارراه ولیعصر در منطقه ۱۱ انجام شد
آغاز طرح ویژه کنترل میدانی سرویس مدارس
هلال‌احمر ایران بزرگ‌ترین شبکه امدادی جهان است
خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند
امشب تونل توحید تهران مسدود می‌شود
تامین ۶۰۰ دستگاه ویلچر برای کودکان دارای معلولیت با پویش «انرژی می‌رسانم»
میدری: هر مرکز استان و شهر بزرگی نیاز به یک بیمارستان دارد
آمادگی کامل پایانه‌های مسافربری شهر تهران برای استقبال از مهر
آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در عهد همدلی ایرانی‌ها + فیلم
نحوه مدیریت خواب فرزندان هم‌زمان با آغاز مدارس + فیلم
دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت سازمان ملل در حمله به ایران انتقاد کرد
رئیس قوه قضاییه: کلیه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به صورت کامل اجرایی شوند
حدود ۳۰۰ مطابقت بین مجرمان و متهمان با اطلاعات بانک ژنتیک صورت گرفته است
قالیباف: استعمار ذهن مهم‌ترین اقدام دشمنان در عصر جدید است
«پل طبیعت» به رنگ طلایی درمی‌آید
پیرهادی: تعلل در تحویل تاکسی‌های برقی به مردم پذیرفتنی نیست
دعوای کودکانه با قتل مرد خانواده به پایان رسید
رد شدن پرورش کودک مطیع در علم روانشناسی + فیلم
رویای ویزای استرالیا، اتباع هندوستانی را به تله گروگانگیران انداخت
«استبدادزدایی» و «استعمارستیزی» دو بعد اساسی انقلاب اسلامی
کشف ۴۴۰ میلیارد اقلام پزشکی خارجی قاچاق در جنوب تهران
اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و مقابله با چالش‌های حقوقی و امنیتی در اولویت دولت است
حداقل ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری خواهند شد/ سرانجام پرونده چای دبش
دفاتر حقوقی خط مقدم صیانت از سرمایه‌های ملی هستند
رویکرد دولت چهاردهم توجه به محیط زیست است
با بی‌سلیقگی حق زندگی را از مردم محدوده نمایشگاه بین‌المللی سلب نکنید
ثبت سرقت عنوان بالاترین جرم در استان تهران/ خروج بیش از ۲۱۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز
ارزیابی ایمنی ۲۸۰۰ مدرسه در پایتخت
پیام رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی کرواسی
۳۷ پسربچه قربانی کینه متجاوز سریالی