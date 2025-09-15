معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک پرحجم و سنگین در برخی از معابر و بزرگراه‌های شهر تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز جامع بر خط اطلاع رسانی، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از سناری تا یادگار امام (ره) و خیابان آزادی از استادمعین تا تقاطع اسکندری، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه صدر از قیطریه تا بزرگراه مدرس، بزرگراه شهید سلیمانی از استاد حسن بنا  تا پل سید خندان و بزرگراه زین الدین از امام علی (ع) تا پل شریعتی، بار ترافیکی پرحجم و سنگین را به خود اختصاص داده است؛ و مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج از سه راه افسریه تا ۲۰ متری افسریه،  بزرگراه امام علی (ع) از پل خاوران تا دماوند، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از جناح تا پل ستارخان و بزرگراه نواب صفوی  از پل ۹ دی تا تونل توحید، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

به گفته معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک در مسیر شمال به جنوب بسیج از پل هجرت تا بزرگراه محلاتی نیز بارترافبک پرحجم و سنگین است.

Iran (Islamic Republic of)
Armin zareei
۲۲:۲۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
از جناب دکتر پزشکیان تقاضای گرانی بنزین را دارم مردم ایران جنبه ی ارزانی را ندارن لطفا بنزین را لیتری 30 هزار تومان کنید تا موتور سیکلتم نتواند بیخود در معابر و خیابان ها بیاید. با آرزوی سلامتی برای تمامی مسئولین محترم کشورم.سایه شان تا ابد بالای سر مردمان اصراف کار
۲
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
خدا رحم کنه هنوز مدارس باز نشده. باید به فکر خرید موتور بود. عجیبه هنوزم ماشین گرون میشه با این وضع ترافیک
۰
۰
