باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ علی‌اصغر شریفی، رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به آمار برخورد با تخلفات حمل بار از ابتدای سال جاری تا کنون گفت: در این مدت، حدود ۴ هزار وسیله نقلیه به‌دلیل عدم رعایت مقررات حمل بار جریمه شده‌اند. همچنین ۴ هزار فقره جریمه بابت حمل تیرآهن، ورق‌های فلزی و اقلام مشابه بدون رعایت شرایط ایمنی و ضوابط قانونی ثبت شده است.

رئیس اداره اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ افزود: حدود ۹ هزار فقره تخلف نیز مربوط به عدم بکارگیری صحیح تجهیزات مهار بار و ایمن‌سازی محمولات بوده که با آنها برخورد قانونی صورت گرفته است. علاوه بر این، ۱۴ هزار جریمه بابت حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی بدون حفاظ و پوشش مناسب در پایتخت اعمال قانون شده است.

سرهنگ شریفی در درباره تعریف قانونی حمل بار اظهار داشت: خودرو‌های حمل بار مانند وانت، نیسان و کامیون باید متناسب با نوع، اندازه و وزن بار انتخاب شوند. بار از نظر ارتفاع، طول، عرض و وزن دارای ضوابط مشخصی است و هرگونه بارگیری خارج از این چارچوب، تخلف محسوب می‌شود.

رئیس اداره اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: در صورتی که بار از قسمت عقب خودرو بیرون زده باشد، راننده موظف است در روز از پارچه قرمز و در شب از چراغ قرمز روشن برای هشدار به سایر رانندگان استفاده کند. همچنین بار نباید از قسمت جلوی خودرو جلوتر از کاپوت بیرون بزند، چرا که این موضوع علاوه بر ایجاد خطر، مغایر با مقررات ایمنی حمل بار است.

در پایان سرهنگ شریفی با اشاره به تأثیرات گسترده حمل بار نامتعارف در بروز تصادفات شهری گفت: شدت و فراوانی این نوع تخلفات به‌حدی بوده که قانون‌گذار آن را در جدول رسیدگی به تخلفات رانندگی و فهرست رانندگی‌های پرخطر گنجانده است. بر اساس این مقررات، عدم رعایت ضوابط حمل بار برای خودرو‌های شخصی موجب ثبت ۵ نمره منفی و برای خودرو‌های عمومی ۸ نمره منفی در سوابق راننده خواهد شد.