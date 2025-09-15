باشگاه خبرنگاران جوان - محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو، گفت: تاکنون حدود یک میلیون دوز واکسن وارداتی از کشور‌های فرانسه و هلند وارد کشور شده و در داروخانه‌ها توزیع شده است.

او گفت: این واکسن‌ها با ارز آزاد تامین و با قیمت هر دوز ۹۱۷ هزار تومان در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی افزود: در کنار واکسن وارداتی، شرکت داخلی نیز تولید واکسن آنفلوآنزا را آغاز کرده و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۲۴۰ هزار دوز واکسن ایرانی وارد بازار دارویی کشور شود. قیمت این واکسن‌ها به‌طور تقریبی ۹۰۰ هزار تومان برای هر دوز برآورد شده است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو یادآور شد: سال گذشته ۱۴۶ هزار دوز واکسن داخلی تولید و عرضه شد و افزایش ظرفیت تولید در سال جاری نشان‌دهنده رشد تولید داخل است.

او تأکید کرد: واکسن آنفلوآنزا برای گروه‌های پرخطر در مراکز بهداشت به صورت رایگان ارائه می‌شود و سایر افراد می‌توانند آن را از داروخانه‌ها تهیه کنند.

منبع: ایسنا