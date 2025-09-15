باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به تحولهای صورتگرفته در نظام رسیدگی به جرایم رانندگی اظهار داشت: خوشبختانه امروز در حوزه اعتراض به جرایم، حتی یک مورد هم از ثبت اشتباه جریمه بهصورت تلفنی یا حضوری به ما گزارش نشده است. این موضوع نشان میدهد که سامانه اجراییات در سالهای اخیر بهصورت جدی ارتقا یافته است.
وی با بیان اینکه حدود ۳ سال پیش، یک ربات برای چک اپراتوری روی سامانه اجراییات راهاندازی شد، افزود: امروز تمام جرایم ثبتشده پیش از نهایی شدن توسط این ربات بررسی مجدد میشود. همین اقدام باعث شده میزان خطا در ثبت جرایم به حداقل برسد. البته ادعا نمیکنیم که خطا به صفر رسیده، اما نسبت به گذشته، آمار اشتباهات به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به دلایل بروز خطا در گذشته گفت: گاهی دستکاری در ارقام پلاک، کالیبره نبودن دوربینها یا مخدوش کردن پلاک خودروها از عوامل ثبت نادرست جرایم بود. اما امروز با ارتقای سامانه و اقدامات صورتگرفته، چنین خطاهایی به حداقل رسیده و تلاش ما این است که به هیچ عنوان حقی از رانندگان ضایع نشود.
سردار حسینی همچنین از برنامه پلیس برای تحول در نظام شمارهگذاری خبر داد و افزود: ما در حال تدوین طرحی جامع برای تغییر و تحول در نظام شمارهگذاری هستیم. البته این طرح نیازمند بررسی و تصویب درونسازمانی، دستگاههای مرتبط و دولت است، اما یکی از پیشبینیهای مهم ما در این طرح، تسهیل فرآیند رسیدگی به جرایم رانندگی و کاهش مراجعه حضوری شهروندان خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برنامه داریم همزمان با هفته فراجا، رسیدگی غیرحضوری به اعتراضات جرایم رانندگی را بهصورت پایلوت آغاز کنیم. این اقدام تحولی بزرگ در جهت تکریم رانندگان و افزایش شفافیت در فرایند رسیدگی به تخلفات خواهد بود.
رئیس پلیس راهور فراجا در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که رانندگان بتوانند با کمترین دغدغه و بدون مراجعه حضوری، اعتراضات خود را ثبت و پیگیری کنند. پلیس راهور با بهرهگیری از فناوریهای نوین، به دنبال آن است که سطح رضایتمندی مردم از خدمات پلیس بهطور مستمر ارتقا یابد.
منبع: پلیس راهور