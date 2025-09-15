رئیس پلیس راهور فراجا از اجرای آزمایشی رسیدگی غیرحضوری به اعتراضات جریمه‌های رانندگی همزمان با هفته فراجا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به تحول‌های صورت‌گرفته در نظام رسیدگی به جرایم رانندگی اظهار داشت: خوشبختانه امروز در حوزه اعتراض به جرایم، حتی یک مورد هم از ثبت اشتباه جریمه به‌صورت تلفنی یا حضوری به ما گزارش نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که سامانه اجراییات در سال‌های اخیر به‌صورت جدی ارتقا یافته است.

وی با بیان اینکه حدود ۳ سال پیش، یک ربات برای چک اپراتوری روی سامانه اجراییات راه‌اندازی شد، افزود: امروز تمام جرایم ثبت‌شده پیش از نهایی شدن توسط این ربات بررسی مجدد می‌شود. همین اقدام باعث شده میزان خطا در ثبت جرایم به حداقل برسد. البته ادعا نمی‌کنیم که خطا به صفر رسیده، اما نسبت به گذشته، آمار اشتباهات به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به دلایل بروز خطا در گذشته گفت: گاهی دستکاری در ارقام پلاک، کالیبره نبودن دوربین‌ها یا مخدوش کردن پلاک خودرو‌ها از عوامل ثبت نادرست جرایم بود. اما امروز با ارتقای سامانه و اقدامات صورت‌گرفته، چنین خطا‌هایی به حداقل رسیده و تلاش ما این است که به هیچ عنوان حقی از رانندگان ضایع نشود.

سردار حسینی همچنین از برنامه پلیس برای تحول در نظام شماره‌گذاری خبر داد و افزود: ما در حال تدوین طرحی جامع برای تغییر و تحول در نظام شماره‌گذاری هستیم. البته این طرح نیازمند بررسی و تصویب درون‌سازمانی، دستگاه‌های مرتبط و دولت است، اما یکی از پیش‌بینی‌های مهم ما در این طرح، تسهیل فرآیند رسیدگی به جرایم رانندگی و کاهش مراجعه حضوری شهروندان خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برنامه داریم همزمان با هفته فراجا، رسیدگی غیرحضوری به اعتراضات جرایم رانندگی را به‌صورت پایلوت آغاز کنیم. این اقدام تحولی بزرگ در جهت تکریم رانندگان و افزایش شفافیت در فرایند رسیدگی به تخلفات خواهد بود.

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که رانندگان بتوانند با کمترین دغدغه و بدون مراجعه حضوری، اعتراضات خود را ثبت و پیگیری کنند. پلیس راهور با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به دنبال آن است که سطح رضایت‌مندی مردم از خدمات پلیس به‌طور مستمر ارتقا یابد.

منبع: پلیس راهور 

برچسب ها: جرایم رانندگی ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
افزایش ۳۰ درصدی ترافیک تهران در هفته اول مهر
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در بزرگراه ها و معابر تهران
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یک حبّ قرص زندگی‌ام را تباه کرد
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
احتمال اجرای کامل دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته
کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان
میدری: شرکت‌های بزرگ صنعتی آماده ساخت مسکن کارگری هستند
استاندار تهران: برنامه‌ای جامع و مرحله‌به‌مرحله برای تأمین پایدار برق تهران تدوین شود
زنگ آغاز مهر در منطقه ۸ با یاد شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه، آرمین باکویی
بهزیستی کشور به برگزیدگان منتخب جشنواره «همام» وام قرض الحسنه اشتغال اعطا می‌کند
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در بزرگراه ها و معابر تهران
اعمال قانون ۴ هزار وسیله نقلیه به علت عدم رعایت مقررات حمل بار
آخرین اخبار
مراحل صدور سند مالکیت برای ساختمان‌های فاقد سند رسمی
اعتراض به جرایم رانندگی غیرحضوری شد
۳ جایگاه سوخت کوچک‌مقیاس در دست احداث است
بهزیستی کشور به برگزیدگان منتخب جشنواره «همام» وام قرض الحسنه اشتغال اعطا می‌کند
اعمال قانون ۴ هزار وسیله نقلیه به علت عدم رعایت مقررات حمل بار
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در بزرگراه ها و معابر تهران
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان
زنگ آغاز مهر در منطقه ۸ با یاد شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه، آرمین باکویی
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
یک حبّ قرص زندگی‌ام را تباه کرد
میدری: شرکت‌های بزرگ صنعتی آماده ساخت مسکن کارگری هستند
استاندار تهران: برنامه‌ای جامع و مرحله‌به‌مرحله برای تأمین پایدار برق تهران تدوین شود
احتمال اجرای کامل دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته
تامین اعتبارات لازم برای هوشمندسازی مناطق حفاظت شده با دستور رئیس‌جمهور 
لزوم آموزش تاب‌آوری به فرزندان + فیلم
شناسایی ۶۶۰ سایت متخلف اقتصادی توسط پلیس
در ایجاد انحصار زور دولت و حکومت از بخش خصوصی بیشتر است
مانعی به نام مهریه سنگین، سر راه زوج‌های جوان + فیلم
لزوم همکاری پلیس و دادستانی برای نظارت بر مجرمین سابقه‌دار
پدر تهرانی پسرش را با ضربات چکش در خواب به قتل رساند
افزایش ۳۰ درصدی ترافیک تهران در هفته اول مهر
محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز
دادگاه‌های تالی علل نقض آرا را به صورت مستدل بیان کنند
دستگیری ۲ کلاهبردار شبکه هرمی با ۱۸ میلیارد تومان کلاهبرداری
طرح مسکن کارگری با حضور رئیس‌جمهور رونمایی می‌شود
دستگیری قاتل متواری پس از ۱۴ سال فرار در تهران
کیفرخواست پرونده قتل محیط بان پارک ملی گلستان صادر شد
انتقال اشجار به پادگان نیروی زمینی سپاه/ خشک‌شدن درختان نتیجه اهمال پادگان است
اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران