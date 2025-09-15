باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
معاون وزیر ارتباطات:

ایران به دلیل فیلترینگ به یکی از آلوده‌ترین شبکه‌های دنیا تبدیل شده است + فیلم

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فیلترینگ توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت: ایران به دلیل وجود فیلترینگ به یکی از آلوده‌ترین شبکه‌های دنیا تبدیل شده است.

 

ناشناس
۱۰:۴۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
علتش وجود فیتلر شکن
محمد
۱۰:۴۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
یک فکری به حال معیشت بک نید نه رفع فساد لطفا هیس.
ناشناس
۱۰:۵۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
از همین نت و فیلتر نبودن ملت میتونن پول ذربیارن برن روغن وبرنج وپفک بخرننند
ناشناس
۱۰:۴۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
هیچ کاری ظاهرا توی دولت مهم تر از فیلترینگ نیست فیلترینگ که اینستا و تمام اپلیکشن های خارجی هزار برابر بیشتر از ماست به نظرم اینا خودشون جاسوس هستن که دنبال رفع فیلتر هستن اینستاگرام که هر چی بزاری جز قوانینش نیست فقط گل و بلبل جز قوانینش هست
ناشناس
۱۰:۲۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
وهمچنان درحال استخاره اندذمسولان که تحریم داخلی لغو شود یانه
ناشناس
۱۰:۰۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴

ایرانسل دایم قطعه ،اینترنت نداری بعد حذچرف ار فیلترینگ میزنی فکر نان باش که خریزه اب هست اینقدر حاشیه تراشی نکنید ،این همه بسته های اینترنتی میفروشید و پولش را میگیرید و لی کار نمیکند ،
ناشناس
۱۰:۰۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
وجود فیلترینگ ؟؟؟؟؟
داستان دشمنی بدخواهان هست بخشی فیلترینگ هست
ناشناس
۱۱:۰۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
اتفاقا بایر فیلترینگ انجام بشه که هرزمان خطر براندازی بود از فیلترینگ استفاده کرد در مورد بچه و‌نوه ها هم پشت تلویزیون حرف نزنید.چون کسی حوصله شنیدنشو نداره.