باشگاه خبرنگاران جوان - احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت: ایران به دلیل وجود فیلترینگ به یکی از آلوده‌ترین شبکه‌های دنیا تبدیل شده است.