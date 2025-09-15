باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزیر دفاع ونزوئلا، آمریکا را متهم کرد که در ماه اوت، پروازهای جاسوسی خود بر فراز ونزوئلا را سه برابر کرده است. این اقدام پس از استقرار کشتیهای جنگی آمریکا در دریای کارائیب صورت گرفت که نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا آن را تهدیدی علیه کشورش تلقی کرده بود.
ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: عملیات اطلاعاتی توسط هواپیماهای نظامی آمریکایی همیشه وجود داشته است، اما اکنون آنها از حالت روزانه به عملیات شبانه تغییر یافته و در ماه اوت، عملیات اطلاعاتی و شناسایی علیه ونزوئلا سه برابر شده است.
او افزود: ما میدانیم که آنها چه کار میکنند و از استقرار آنها در دریای کارائیب با نیت کامل برای برانگیختن جنگ در این منطقه آگاهیم، جنگی که نه مردم ونزوئلا و نه مردم کارائیب آن را نمیخواهند.
پادرینو لوپز در پایان گفت: ما هیچ حادثهای نمیخواهیم، چیزی که آنها با تحریکاتشان در تلاش برای ایجاد آن هستند. ما هیچ حادثهای در دریای خود نمیخواهیم و در دام تحریکات گرفتار نخواهیم شد.
پیش از این «دلسی رودریگز» معاون رئیس جمهور ونزوئلا به آمریکا هشدار داد که هر گونه «تهاجم نظامی» به این کشور آمریکای لاتین با مقاومت شدید مواجه خواهد شد.
شایان ذکر است که تنشها میان آمریکا و ونزوئلا شدت گرفته و واشنگتن با ادعای مقابله با قاچاق مواد مخدر سه ناو و بیش از چهار هزار تفنگدار نیروی دریایی را به نزدیکی سواحل ونزوئلا فرستاد.
منبع: النشره