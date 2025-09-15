موسسه آمریکایی در تایوان مدعی شد که چین عمداً اسناد مربوط به دوران جنگ جهانی دوم را تحریف می‌کند تا تایوان را تحت فشار قرار دهد .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - موسسه آمریکایی در تایوان مدعی شد که چین عمداً اسناد مربوط به دوران جنگ جهانی دوم را تحریف می‌کند تا تایوان را تحت فشار قرار دهد و منزوی کند، زیرا این توافقات هیچ موضع تعیین‌کننده‌ای برای وضعیت سیاسی نهایی این جزیره ایجاد نکرده است.

هشتادمین سالگرد پایان جنگ با اختلاف نظر شدیدی بین تایپه و پکن در مورد معنای تاریخی وضعیت تایوان همراه بوده است.

دولت پکن می‌گوید اسنادی مانند اعلامیه قاهره و اعلامیه پوتسدام از ادعا‌های قانونی آن مبنی بر حاکمیت بر این جزیره پشتیبانی می‌کنند، زیرا در متن آن آمده است که تایوان قرار بود "به حکومت چین بازگردانده شود" و تایوان در آن زمان مستعمره ژاپن بود.

دولت چین در آن زمان جمهوری چین بود که در سال ۱۹۴۹ مقامات آن پس از شکست در جنگ داخلی با کمونیست‌های مائو تسه‌تونگ به تایوان گریختند.

جمهوری چین همچنان نام رسمی تایوان است و دولت آن می‌گوید هیچ یک از توافقات جنگ جهانی دوم هیچ اشاره‌ای به جمهوری خلق چین مائو نکرده است، زیرا در آن زمان وجود نداشت، بنابراین پکن اکنون حق ادعای مالکیت تایوان را ندارد.

موسسه آمریکایی در تایوان روز دوشنبه در بیانیه‌ای که به رویترز ایمیل کرد، گفت: «چین عمداً اسناد مربوط به دوران جنگ جهانی دوم از جمله اعلامیه قاهره، اعلامیه پوتسدام و پیمان سانفرانسیسکو را تحریف می‌کند تا از کمپین قهری خود برای مطیع کردن تایوان حمایت کند. روایت‌های پکن به سادگی نادرست هستند و هیچ یک از این اسناد وضعیت سیاسی نهایی تایوان را تعیین نکرده‌اند.»

پیمان صلح سانفرانسیسکو در سال ۱۹۵۱ توسط ژاپن امضا شد و ادعا‌های خود را نسبت به تایوان کنار گذاشت، اگرچه حاکمیت این جزیره در آن حل نشده است. پکن می‌گوید که این پیمان «غیرقانونی و نامعتبر» است، زیرا طرف آن نبوده است.

ایالات متحده در سال ۱۹۷۹ روابط رسمی خود را با تایپه پایان داد و پکن را به رسمیت شناخت، اما همچنان مهمترین حامی بین‌المللی این جزیره است.

واشنگتن از «سیاست چین واحد» پیروی می‌کند که بر اساس آن رسماً هیچ موضعی در مورد حاکمیت تایوان اتخاذ نمی‌کند و فقط موضع چین را در این مورد به رسمیت می‌شناسد. موسسه آمریکایی در تایوان، که عملاً سفارت آمریکا در آنجاست، افزود: «روایت‌های حقوقی نادرست بخشی از کمپین گسترده‌تر پکن برای تلاش برای منزوی کردن تایوان از جامعه بین‌المللی و محدود کردن گزینه‌های حاکمیتی سایر کشور‌ها در مورد تعاملاتشان با تایوان است.»

 شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در تاریخ ۳ سپتامبر بر یک رژه نظامی عظیم در پکن به مناسبت سالگرد جنگ نظارت داشت.

لین چیا-لونگ، وزیر امور خارجه تایوان از بیانیه هیئت نمایندگی ایالات متحده تشکر کرد.

لین در بیانیه‌ای گفت: «کشور ما و جمهوری خلق چین تابع یکدیگر نیستند و جمهوری خلق چین حق ندارد نماینده تایوان در جامعه بین‌المللی باشد.»

منبع: رویترز

برچسب ها: چین و تایوان ، مناقشه تایوان
خبرهای مرتبط
گزارش واشنگتن پست از تلاش آمریکا و چین برای احیای روابط
برای اولین بار، جدیدترین ناو هواپیمابر چین از تنگه تایوان عبور کرد
مجلس نمایندگان آمریکا با بودجه نظامی ۸۹۳ میلیارد دلاری موافقت کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
از صبرا و شتیلا تا غزه: خاورمیانه گرفتار در چرخه خشونت قاتلان مصون غربی
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
آخرین اخبار
اولین بسته‌های کمک تسلیحاتی دولت ترامپ برای اوکراین تأیید شد
حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس در سرزمین‌های اشغالی
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
گوترش: اسرائیل به مذاکره جدی برای آتش‌بس در غزه علاقه‌ای ندارد
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
حمله موشکی یمن به اراضی اشغالی
اتحادیه اروپا ممنوعیت کامل ورود گردشگران روسی را بررسی می‌کند
بلژیک از تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل حمایت می‌کند
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
اسرائیل با ۱۲ حمله هوایی بندر الحدیده را هدف قرار داد
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
لهستان: بیش از ۶۰ هزار نیرو در رزمایش نظامی «مدافع آهنین» شرکت می‌کنند
سفیر روسیه در دانمارک در پی حادثه پهپاد‌ها احضار شد
پارلمان اروپا در مورد دو طرح عدم اعتماد به رئیس کمیسیون رأی‌گیری می‌کند
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
تاکید امیر قطر بر روابط راهبردی با آمریکا در دیدار با روبیو
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
اسرائیل اعتراف کرد: ۸۵۰ هدف در غزه را بمباران کرده‌است
مادورو: ونزوئلا آماده مبارزه مسلحانه است
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
کمیسیون اروپا: اقداماتی علیه اسرائیل اتخاذ خواهیم کرد
روبیو در سفر به تل آویو به تونل‌های زیر مسجد الاقصی رفت
از صبرا و شتیلا تا غزه: خاورمیانه گرفتار در چرخه خشونت قاتلان مصون غربی
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
بسته نوزدهم تحریم‌های اروپا علیه روسیه به تعویق می‌افتد
سفر رسمی رئیس امارات به جمهوری آذربایجان
بیش از ۶۰ شهید در نوار غزه ظرف چند ساعت
ارائه آخرین گزارش اوتنبایوا درباره افغانستان به شورای امنیت
واکنش اسرائیل به گزارش سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه