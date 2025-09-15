باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - موسسه آمریکایی در تایوان مدعی شد که چین عمداً اسناد مربوط به دوران جنگ جهانی دوم را تحریف میکند تا تایوان را تحت فشار قرار دهد و منزوی کند، زیرا این توافقات هیچ موضع تعیینکنندهای برای وضعیت سیاسی نهایی این جزیره ایجاد نکرده است.
هشتادمین سالگرد پایان جنگ با اختلاف نظر شدیدی بین تایپه و پکن در مورد معنای تاریخی وضعیت تایوان همراه بوده است.
دولت پکن میگوید اسنادی مانند اعلامیه قاهره و اعلامیه پوتسدام از ادعاهای قانونی آن مبنی بر حاکمیت بر این جزیره پشتیبانی میکنند، زیرا در متن آن آمده است که تایوان قرار بود "به حکومت چین بازگردانده شود" و تایوان در آن زمان مستعمره ژاپن بود.
دولت چین در آن زمان جمهوری چین بود که در سال ۱۹۴۹ مقامات آن پس از شکست در جنگ داخلی با کمونیستهای مائو تسهتونگ به تایوان گریختند.
جمهوری چین همچنان نام رسمی تایوان است و دولت آن میگوید هیچ یک از توافقات جنگ جهانی دوم هیچ اشارهای به جمهوری خلق چین مائو نکرده است، زیرا در آن زمان وجود نداشت، بنابراین پکن اکنون حق ادعای مالکیت تایوان را ندارد.
موسسه آمریکایی در تایوان روز دوشنبه در بیانیهای که به رویترز ایمیل کرد، گفت: «چین عمداً اسناد مربوط به دوران جنگ جهانی دوم از جمله اعلامیه قاهره، اعلامیه پوتسدام و پیمان سانفرانسیسکو را تحریف میکند تا از کمپین قهری خود برای مطیع کردن تایوان حمایت کند. روایتهای پکن به سادگی نادرست هستند و هیچ یک از این اسناد وضعیت سیاسی نهایی تایوان را تعیین نکردهاند.»
پیمان صلح سانفرانسیسکو در سال ۱۹۵۱ توسط ژاپن امضا شد و ادعاهای خود را نسبت به تایوان کنار گذاشت، اگرچه حاکمیت این جزیره در آن حل نشده است. پکن میگوید که این پیمان «غیرقانونی و نامعتبر» است، زیرا طرف آن نبوده است.
ایالات متحده در سال ۱۹۷۹ روابط رسمی خود را با تایپه پایان داد و پکن را به رسمیت شناخت، اما همچنان مهمترین حامی بینالمللی این جزیره است.
واشنگتن از «سیاست چین واحد» پیروی میکند که بر اساس آن رسماً هیچ موضعی در مورد حاکمیت تایوان اتخاذ نمیکند و فقط موضع چین را در این مورد به رسمیت میشناسد. موسسه آمریکایی در تایوان، که عملاً سفارت آمریکا در آنجاست، افزود: «روایتهای حقوقی نادرست بخشی از کمپین گستردهتر پکن برای تلاش برای منزوی کردن تایوان از جامعه بینالمللی و محدود کردن گزینههای حاکمیتی سایر کشورها در مورد تعاملاتشان با تایوان است.»
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در تاریخ ۳ سپتامبر بر یک رژه نظامی عظیم در پکن به مناسبت سالگرد جنگ نظارت داشت.
لین چیا-لونگ، وزیر امور خارجه تایوان از بیانیه هیئت نمایندگی ایالات متحده تشکر کرد.
لین در بیانیهای گفت: «کشور ما و جمهوری خلق چین تابع یکدیگر نیستند و جمهوری خلق چین حق ندارد نماینده تایوان در جامعه بینالمللی باشد.»
منبع: رویترز