شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته وقف ویزیت و داروی رایگان در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته وقف ویزیت وداروی رایگان در روستای بزوان و روستا‌های همجوار به همت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان هریس ازمحل عواید موقوفات نیت دارو و درمان طبق نظر واقفان خیراندیش برگزار شد. این اقدام درراستای عمل به نیات واقفین خیراندیش، امروزباحضور دکتر ورشوچی در محل مسجد روستای بزوان، ویزیت رایگان اهالی روستای بزوان و روستا‌های همجوار از محل نیت دارو و درمان موقوفات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان هریس برای بیش از ۷۰ بیمار انجام شد.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

