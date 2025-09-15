باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

طراوت باران در گیلان + فیلم

بارش باران طراوت خاص به شهر باران‌های نقره‌ای بخشیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بعد از روزهای گرمی که تن گیلان از گرمای آفتاب داغ شده بود بارش باران زمین گیلان را خیس و هوا را خنک کرد.

مطالب مرتبط
طراوت باران در گیلان + فیلم
young journalists club

وضعیت آب و هوای تهران در ۲۴ ساعت آینده + فیلم

طراوت باران در گیلان + فیلم
young journalists club

جزیره سبز اروپا در تنگنای کم‌آبی و خشکسالی + فیلم

طراوت باران در گیلان + فیلم
young journalists club

سیل در استان «عسیر» عربستان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ناگفته‌های شکست اطلاعاتی اسرائیل در عملیات دوحه
۱۸۱۱

ناگفته‌های شکست اطلاعاتی اسرائیل در عملیات دوحه

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
گل‌باران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) + فیلم
۱۱۹۹

گل‌باران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
زاکانی: من نمی‌خواستم پزشکیان رئیس جمهور شود ولی الان باید همه به او کمک کنند + فیلم
۱۱۹۲

زاکانی: من نمی‌خواستم پزشکیان رئیس جمهور شود ولی الان باید همه به او کمک کنند + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
چرا صهیونیست‌ها در حال ترک فلسطین اشغالی هستند؟ + فیلم
۹۹۱

چرا صهیونیست‌ها در حال ترک فلسطین اشغالی هستند؟ + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
لحظه بمباران بندر الحدیده یمن توسط رژیم صهیونیستی + فیلم
۸۶۹

لحظه بمباران بندر الحدیده یمن توسط رژیم صهیونیستی + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.