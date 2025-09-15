طراوت باران در گیلان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640\u00a0\u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u062a\u0646 \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u06af\u0631\u0645\u0627\u06cc \u0622\u0641\u062a\u0627\u0628 \u062f\u0627\u063a \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062e\u06cc\u0633 \u0648 \u0647\u0648\u0627 \u0631\u0627 \u062e\u0646\u06a9 \u06a9\u0631\u062f.\n