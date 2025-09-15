باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال تهران در فصل جاری با وجود آغاز پرهیاهو و جذب چندین مهاجم جدید، هنوز در حسرت گلزنی مهاجمان نوک خود است.
شاگردان ریکاردو ساپینتو در چهار دیدار رسمی از جمله مسابقه سوپرجام برابر تراکتور که با شکست ۲ بر یک همراه شد، موفق به ثبت ۵ گل شدهاند. با این حال، نکته مهم اینجاست که هیچکدام از این گلها توسط مهاجمان تخصصی استقلال به ثمر نرسیده و سهم آنها از گلزنی صفر بوده است.
محمدرضا آزادی، داکنز نازون و سعید سحرخیزان سه مهاجم نوک آبیپوشان در این فصل به شمار میروند. آزادی با وجود فرصتهایی که در لیگ برتر به دست آورده، نتوانسته اثرگذاری لازم را داشته باشد. نازون و سحرخیزان نیز تنها در زمینه پاس گل نقشآفرینی کردهاند؛ سحرخیزان در دیدار هفته نخست مقابل تراکتور و نازون در بازی هفته دوم برابر ذوبآهن پاس گل دادند.
البته استقلال گزینههای دیگری نیز برای پر کردن این خلأ دارد. محمدحسین اسلامی قابلیت بازی در نوک خط حمله را دارد، هرچند در ترکیب اخیر بیشتر به عنوان وینگر به میدان رفته است. همچنین منیر الحدادی، مهاجم مراکشی – اسپانیایی تازهوارد استقلال، توانایی بازی در خط حمله مرکزی را دارد و میتواند به برگ برنده کادر فنی تبدیل شود.
با توجه به اینکه ۵ گل اخیر استقلال توسط هافبکها و بازیکنان کناری به ثمر رسیده، ناکامی مهاجمان نوک در امر گلزنی میتواند به یکی از چالشهای جدی ساپینتو بدل شود؛ بهویژه در آستانه دیدار حساس برابر الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا که آبیپوشان بیش از هر زمان دیگری نیازمند خط حملهای زهردار هستند.