فرماندار سرعین گفت: سالانه حدود هشت میلیون گردشگر به شهرستان سرعین سفر می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - باقر باقر زاده با بیان اینکه سالانه حدود هشت میلیون گردشگر به شهرستان سرعین سفر می‌کنند گفت: آوازه تفریحگاه‌ها، هتل‌ها، مراکز آبدرمانی و پل معلق و ترکیبی سرعین، گردشگران داخلی و حتی خارجی را به این شهرستان می‌کشاند.

او افزود: مسافران سرعین فقط در این شهر ساکن نمی‌مانند بلکه به روستا‌های هدف گردشگری ویلادره و آلوارس نیز سر می‌زنند و برخی‌ها آنچنان شیفته ویلادره می‌شوند که نمی‌توانند از آن دل بکنند و بعد از چند روز تازه یادشان می‌آید که باید در سرعین نیز باشند و از تفرجگاه‌هایش لذت ببرند.

فرماندار سرعین تاثیر زیرساخت‌های گردشگری در شهر سرعین بر رونق روستا‌ها را یادآور شد و گفت: سرعین به عنوان نگین گردشگری استان اردبیل، عاملی مهم در ورود مسافران و گردشگران اقصی نقاط کشور به این استان است و سرعین و روستا‌های آن نیز از مواهب صنعت گردشگری بهره‌مند می‌شوند.

باقر زاده افزود: در فاصله‌ای نه‌چندان دور از ویلا دره، روستای ییلاقی و خوش‌آب و هوای آلوارس با موقعیت کوهستانی و چشم‌انداز‌های طبیعی خیره‌کننده، یکی دیگر از مقاصد گردشگران سرعین محسوب می‌شود.

او گفت: آلوارس با دشت‌های سرسبز و هوای خنک حتی در گرم‌ترین ماه‌های سال، مکان فوق‌العاده‌ای برای پیک‌نیک خانوادگی در دل طبیعت است و جاده منتهی به این روستا نیز به تنهایی یک جاذبه دیدنی است و در مسیر آن، مناظر سبلان و دشت‌های گل‌پوش، سفری به‌یادماندنی برای میهمانان رقم می‌زند.

باقرزاده بیان کرد: برای سهولت تردد مسافران و گردشگران در شهرستان و انتفاع روستانشینان از رونق صنعت گردشگری شهر سرعین نسبت به احداث و بهسازی جاده‌های روستایی اقدام شد و طبق تفاهم نامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تا سال ۱۴۰۵ تمام طرح‌های هادی روستا‌ها اجرا می‌شود.

فرماندار سرعین گفت: رایزنی‌های لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اجرای طرح‌هایی نظیر احداث هتل، پل وحشت و مجتمع خدماتی در روستا‌های بخش سبلان این شهرستان انجام شده و با تحقق این امر، روستا‌ها نیز از مواهب صنعت گردشگری بهره‌مند خواهند شد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: گردشگران داخلی و خارجی ، روستاهای هدف گردشگری ، صنعت گردشگری ، شهرستان سرعین
خبرهای مرتبط
بیش از پنج میلیون گردشگر به سرعین سفر کردند
ورود سالانه میلیون‌ها گردشگر از سراسر کشور به شرستان سرعین
سرعین میزبان میهمانانی از سراسر ایران است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
مشاهده و ثبت یک رأس گوزن زرد ایرانی در سایت فندقلو