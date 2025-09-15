باشگاه خبرنگاران جوان - باقر باقر زاده با بیان اینکه سالانه حدود هشت میلیون گردشگر به شهرستان سرعین سفر میکنند گفت: آوازه تفریحگاهها، هتلها، مراکز آبدرمانی و پل معلق و ترکیبی سرعین، گردشگران داخلی و حتی خارجی را به این شهرستان میکشاند.
او افزود: مسافران سرعین فقط در این شهر ساکن نمیمانند بلکه به روستاهای هدف گردشگری ویلادره و آلوارس نیز سر میزنند و برخیها آنچنان شیفته ویلادره میشوند که نمیتوانند از آن دل بکنند و بعد از چند روز تازه یادشان میآید که باید در سرعین نیز باشند و از تفرجگاههایش لذت ببرند.
فرماندار سرعین تاثیر زیرساختهای گردشگری در شهر سرعین بر رونق روستاها را یادآور شد و گفت: سرعین به عنوان نگین گردشگری استان اردبیل، عاملی مهم در ورود مسافران و گردشگران اقصی نقاط کشور به این استان است و سرعین و روستاهای آن نیز از مواهب صنعت گردشگری بهرهمند میشوند.
باقر زاده افزود: در فاصلهای نهچندان دور از ویلا دره، روستای ییلاقی و خوشآب و هوای آلوارس با موقعیت کوهستانی و چشماندازهای طبیعی خیرهکننده، یکی دیگر از مقاصد گردشگران سرعین محسوب میشود.
او گفت: آلوارس با دشتهای سرسبز و هوای خنک حتی در گرمترین ماههای سال، مکان فوقالعادهای برای پیکنیک خانوادگی در دل طبیعت است و جاده منتهی به این روستا نیز به تنهایی یک جاذبه دیدنی است و در مسیر آن، مناظر سبلان و دشتهای گلپوش، سفری بهیادماندنی برای میهمانان رقم میزند.
باقرزاده بیان کرد: برای سهولت تردد مسافران و گردشگران در شهرستان و انتفاع روستانشینان از رونق صنعت گردشگری شهر سرعین نسبت به احداث و بهسازی جادههای روستایی اقدام شد و طبق تفاهم نامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تا سال ۱۴۰۵ تمام طرحهای هادی روستاها اجرا میشود.
فرماندار سرعین گفت: رایزنیهای لازم برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و اجرای طرحهایی نظیر احداث هتل، پل وحشت و مجتمع خدماتی در روستاهای بخش سبلان این شهرستان انجام شده و با تحقق این امر، روستاها نیز از مواهب صنعت گردشگری بهرهمند خواهند شد.
منبع: ایرنا