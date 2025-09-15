باشگاه خبرنگاران جوان- مجتبی شیشهگر، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۹ تهران، از برگزاری جلسه هماهنگی استقبال از مهر با حضور شهردار منطقه و کلیه ادارات خدماترسان و دخیل در بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: در این جلسه، شرح وظایف و نکات لازم جهت بهبود شرایط عبور و مرور و ایمنی دانشآموزان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
شیشهگر اقدامات صورتگرفته در معاونت حملونقل و ترافیک منطقه را به چند بخش تقسیم کرد و گفت: مطابق سالیان گذشته، تمامی ۱۰۰ مدرسه سطح منطقه ۹ در شعاع ۵۰ متری مورد پایش قرار گرفته و نقایص موجود در معابر از جمله چراغهای راهنمایی، خطکشیهای طولی و عرضی، بلوکهای عابر پیاده، تابلوها و آشکارسازی سرعتگاهها بهطور کامل در مرداد و شهریور ماه برطرف شده است.
ایمنسازی ویژه پیادهروهای مدارس از خطر موتورسیکلتها
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۹ تهران گفت: با توجه به معضل تردد موتورسیکلت در پیادهروها و وقوع چندین مورد تصادف جرحی در سنوات گذشته، امسال هفت مدرسه بحرانی منطقه شناسایی و پیادهروهای آنها با استفاده از المانهای بتنی و نصب ویلچرگذر ایمنسازی شده است؛ این اقدام ضمن تسهیل تردد برای افراد با ویلچر یا کالسکه، از ورود موتورسیکلت به محدوده پیادهرو جلوگیری میکند.
خدمات ویژه برای سرویس مدارس و ناوگان حملونقل عمومی
وی همچنین از تمهیدات خاص برای رانندگان سرویس مدارس خبر داد و گفت: با هماهنگی سازمان تاکسیرانی، امکان استفاده بدون نوبت از مرکز معاینه فنی میدان بوتان برای خودروهای سرویس مدارس فراهم شده است. علاوه بر این، یک دوره آموزشی برای رانندگان سرویس مدارس و ناوگان تاکسی منطقه برگزار شده است.
شیشهگر به برقراری رایگان خط اتوبوس استاد معین-فیاضبخش برای دانشآموزان اشاره کرد و افزود: دو نفر از همکاران ما نیز در ۱۵ روز اول مهرماه در مرکز نظارت تصویری غرب تهران مستقر خواهند شد تا با رصد دوربینها، در صورت مشاهده هرگونه نقص یا مشکل ترافیکی، سریعاً جهت رفع آن اقدام شود.
"زنگ ترافیک" برای آموزش دانشآموزان
معاون حملونقل و ترافیک منطقه ۹ از طرح "زنگ ترافیک" در مدارس منطقه خبر داد و گفت: این پیشنهاد مورد استقبال رئیس محترم آموزش و پرورش منطقه قرار گرفت و ما آمادگی داریم با همکاری پلیس راهور و مدرسین مجرب، موضوعات ترافیکی را در قالب شعر، تئاتر و نمایشهای عروسکی به ویژه برای دانشآموزان مقطع ابتدایی آموزش دهیم.
شیشهگر به آغاز پروژه تعریض بزرگراه آیتالله سعیدی (شمال به جنوب) حد فاصل پل عابر هاشمی تا میدان فتح اشاره کرد و افزود: "این پروژه با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، یک لاین عبور را به خطوط موجود اضافه کرده و گره ترافیکی منطقه را برطرف خواهد کرد. پیشبینی میشود این پروژه همزمان با افتتاح کامل میدان فتح در آبان ماه امسال به بهرهبرداری برسد.
تکمیل ابرپروژه میدان فتح تا پایان مهرماه
وی در پایان به آخرین وضعیت ابرپروژه میدان فتح اشاره کرد و گفت: این پروژه که از سالیان گذشته متوقف شده بود، در دوره مدیریت شهری فعلی مجدداً آغاز به کار کرد. هفته گذشته شاهد افتتاح فاز اول پل غرب به شمال میدان فتح بودیم. با برنامهریزیهای صورتگرفته، قرار است هر ده روز یک پل از مجموعه ۶ پل روگذر، زیرگذر و دوربرگردان میدان فتح افتتاح شود. امیدواریم تا پایان مهرماه، کل پکیج میدان فتح به همراه پروژه تعریض بزرگراه آیتالله سعیدی به بهرهبرداری رسیده و گره ترافیکی سالیان سال این منطقه برطرف شود.