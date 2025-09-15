باشگاه خبرنگاران جوان -ایرج عرب گفت: جوانان و ورزشکاران به تبلیغات افراد سودجو و منفعتطلب در مورد مواد نیرو زا، پروتئینها و مکملها اطمینان نکرده و از مصرف آنها خودداری و در صورت لزوم با مراجعه به پزشک و کارشناسان تغذیه آنها را از داروخانهها تهیه کنند.
او اظهار کرد: با هدف جلوگیری از تخلف در باشگاههای بدنسازی و پرورش اندام هیات استانها، بازرسان فدراسیون و ادارات کل ورزش و جوانان بهطور مداوم و مستمر بر نحوه فعالیت این باشگاهها نظارت دارند.
سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با بیان اینکه موضوع جلوگیری و برخورد با توزیع مواد نیرو زا یک عمل فرابخشی است، گفت: برای موفقیت در این زمینه دستگاهها و نهادهای مرتبط باید فرهنگسازی کنند، برخورد سلبی در این زمینه جواب نمیدهد و باید با اقدامات ایجابی به اهداف مورد نظر رسید.
عرب بیان کرد: فدراسیون تلاش میکند آگاهی مردم بهویژه ورزشکاران با اقدامات ایجابی مانند برگزاری سیمنارها و دورههای مختلف تخصصی افزایش یابد و معایب و مضرات استفاده از مواد نیرو زا اطلاعرسانی شود.
منبع: ایرنا