بخشدار مرکزی آبادان گفت: بیش از ۲۰۰ نخل خرمای مثمر در جریان آتش سوزی روستای مقطیه آبادان در آتش سوخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - میرامین تاج‌زاده بخشدار مرکزی آبادان گفت: آتش سوزی بیش از ۲۰۰ نخل خرمای مثمر ساعت ۱۹ شب گذشته آغاز شد که پس از اطلاع رسانی تیم‌هایی از آتش نشانی پالایشگاه و شهرداری به همراه یک تانکر ۳۰ هزار لیتری آب برای مهار و اطفای آتش به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: حجم آتش سوزی گسترده بود و امکان سرایت آتش به سه روستای همجوار روستای مقیطه وجود داشت که با تلاش آتش نشانان از سرایت آتش به سایر روستاها جلوگیری شد.

بخشدار مرکزی آبادان گفت: در این آتش سوزی به کسی آسیب وارد نشد ولی بیش از ۲۰۰ اصل نخل از بین رفتند.

تاج‌زاده با بیان اینکه علت آتش سوزی در حال بررسی است ادامه داد: عمده آتش سوزی در قسمت نیزارهای نخلستان بود و به دلیل خشک بودن نخلستان آتش گسترده شده بود.

شهرستان آبادان دارای ۱۲ هزار و ۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی و بیش از ۲ میلیون اصله نخل خرما است.