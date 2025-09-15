باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا که روز یکشنبه برای بحث در مورد جنگ غزه وارد اسرائیل شد، روز دوشنبه ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در جلسه‌ای با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی شرکت خواهد کرد.

روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد که این دو نفر قرار است ساعت ۱:۵۵ بعد از ظهر بیانیه‌های مطبوعاتی مشترک صادر کنند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از این گفته بود که اسرائیل باید در حملات خود "بسیار بسیار محتاط" باشد، که جدیدترین نشانه نارضایتی او از نحوه حمله به رهبری حماس در دوحه بود.