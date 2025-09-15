معاون سازمان ملی زمین و مسکن گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، ما حدود ۵۳ هزار هکتار زمین در کشور در قالب طرح جوانی جمعیت تخصیص داده‌ایم.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - تقی رضایی معاون سازمان ملی زمین و مسکن در برنامه رادیویی اظهار داشت:از مهر ۱۴۰۰ تا به این لحظه برا بالغ بر ۹۵ هزار خانواده  زمین تخصیص و تامین کردیم. از این تعداد، فقط حدود ۱۸۶۰۰ تا هم در دولت چهاردهم که دولت مستقره این کار انجام شده و قوانین دیگر را هم داریم.

وی ادامه داد: تاکید آقای رئیسی  رئیس جمهور شهید بر تامین زمین برای مسکن محرومین است که با همکاری بنیاد مسکن تفاهم‌نامه‌ای  منعقد کرده ايم بنا بوده  ظرف مدت سه سال ما ۵۰ هزار واحد زمین و تخصیص دهیم به بنیاد مسکن.

او بیان کرد: بنیاد مسکن از طریق منابع داخلی خود  تسهیلات بانکی و کمک خیرین برای محرومین هدف خودش تامین مسکن انجام دهد. هنوز دو سال از این برنامه تمام نشده و ما حدود ۴۶ هزار واحد زمین رو به بنیاد مسکن تخصیص دادیم.

او بیان کرد: در قالب‌های دیگر  طبق قانون جهش تولید مسکن، ما حدود ۵۳ هزار هکتار زمین در کشور برای این قانون تخصیص داده ایم.

وی ادامه داد: تمامی این زمین‌ها رایگان است و با تسهیلات بانکی و آورده متقاضی تکمیل می شود.

او با بیان اینکه ۵۳ هزار هکتار رقم  بسیار بالایی است گفت: کل اراضی که در زمانی که مسکن مهر ساخته از طریق سازمان ملی زمین و مسکن تامین شده، ۵ هزار هکتار بوده اما در این ۵۳ هزار هکتار اختصاص می یابد.

 

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت وساز
خبرهای مرتبط
بهبود فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی از طریق اتصال به سامانه املاک و اسکان
مدیریت مصرف برق مشترکان پر مصرف از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان
به زودی گزارش نفوس و مسکن منتشر می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
آخرین اخبار
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان محور سفر اتابک به کابل
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
هدف گذاری ترانزیت ریلی ۱۰۰ هزار تنی بین ایران و پاکستان+ فیلم
تقویت روابط مشترک بین ایران و پاکستان
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
ثبت‌نام آزمون وکالت به درگاه ملی مجوز‌ها منتقل شد/ حذف درآمد شهرداری از مجوز تاکسی اینترنتی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
شورای رقابت تنها مرجع صالح برای قیمت گذاری کالا است
قانون بیمه کارگران ساختمانی به درستی اجرا نمی‌شود
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
کشاورزان از آتش زدن باقی مانده مزارع گندم و جو اجتناب کنند
فصل جدید همکاری راه‌آهن‌های ایران و پاکستان
وابستگی ۷۴ درصدی به گاز زنگ خطری برای امنیت انرژی کشور است
اگر درب‌های تمام دنیا را به ما ببندند می‌توانیم چراغ خانه خودمان را روشن کنیم
تفاوت نرخ ارز به شدت به خلق ثروت مولد و تولید ضربه می‌زند
تغییر اقلیم؛ عامل افزایش رویداد‌های غیرمنتظره در سراسر جهان
ادعای افزایش نرخ تعرفه برق صنایع رد شد
فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است
صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی/ صدور ۸۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات مهندسی آب و برق در سال گذشته
اعلام آمادگی برای صادرات تراکتور به پاکستان+فیلم
تامین مسکن هنرمندان به شهر‌های جدید هویت می‌دهد
تغییر ذائقه خانوار‌ها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد
اخلال در روند امور بانکی کشور در صورت عدم اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی