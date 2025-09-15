باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - تقی رضایی معاون سازمان ملی زمین و مسکن در برنامه رادیویی اظهار داشت:از مهر ۱۴۰۰ تا به این لحظه برا بالغ بر ۹۵ هزار خانواده زمین تخصیص و تامین کردیم. از این تعداد، فقط حدود ۱۸۶۰۰ تا هم در دولت چهاردهم که دولت مستقره این کار انجام شده و قوانین دیگر را هم داریم.

وی ادامه داد: تاکید آقای رئیسی رئیس جمهور شهید بر تامین زمین برای مسکن محرومین است که با همکاری بنیاد مسکن تفاهم‌نامه‌ای منعقد کرده ايم بنا بوده ظرف مدت سه سال ما ۵۰ هزار واحد زمین و تخصیص دهیم به بنیاد مسکن.

او بیان کرد: بنیاد مسکن از طریق منابع داخلی خود تسهیلات بانکی و کمک خیرین برای محرومین هدف خودش تامین مسکن انجام دهد. هنوز دو سال از این برنامه تمام نشده و ما حدود ۴۶ هزار واحد زمین رو به بنیاد مسکن تخصیص دادیم.

او بیان کرد: در قالب‌های دیگر طبق قانون جهش تولید مسکن، ما حدود ۵۳ هزار هکتار زمین در کشور برای این قانون تخصیص داده ایم.

وی ادامه داد: تمامی این زمین‌ها رایگان است و با تسهیلات بانکی و آورده متقاضی تکمیل می شود.

او با بیان اینکه ۵۳ هزار هکتار رقم بسیار بالایی است گفت: کل اراضی که در زمانی که مسکن مهر ساخته از طریق سازمان ملی زمین و مسکن تامین شده، ۵ هزار هکتار بوده اما در این ۵۳ هزار هکتار اختصاص می یابد.