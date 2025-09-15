شهردار تهران ضمن پذیرش افت کیفیت نظافت در تهران از تلاش شهرداری برای حل مشکل و عقب ماندگی در این حوزه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ علیرضا زاکانی، در مورد وضعیت ساماندهی دستفروشان در معابر تهران با اشاره به اقدامات شهرداری تهران، گفت: در مورد ساماندهی دستفروشان مجموعه شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران یک کار جدی را آغاز کرد و این کار استمرار هم دارد.

وی ادامه داد:، اما به واسطه شرایطی که در کشور اتفاق افتاد، حقیقت امر این بود که ما سخت‌گیری زیادی اعمال نکردیم، چراکه اقتضای شرایط چنین بود، اما در ماه‌های اخیر مجدداً در جهت برقراری نظم و انضباط، اقدامات جدی طراحی شده است.

شهردار تهران در توضیح اقدامات جدی شرکت ساماندهی مشاغل برای ساماندهی دستفروشان افزود: اقدامات زیادی به ویژه برای ساماندهی دستفروشان در داخل مترو و همچنین ساماندهی محیط‌های شهری، معابر و مسائل مشابه در حال انجام است تا وضعیت چهره شهر بهبود یابد.

زاکانی در ادامه درباره وضعیت نظافت شهر که نسبت به گذشته مناسب نیست، اظهار کرد: در مورد وضعیت نظافت شهر همکاران ما در این حوزه تلاش خود را انجام می‌دهند، اما در مقطعی به دلیل بازگشت اتباع و کاهش ظرفیت آنها، با افت مواجه رو‌به‌رو شدیم و حرف شما درست است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در صدد جبران این موضوع هستیم، افزود: با وجود این محدودیت‌ها، برنامه‌ریزی‌های جدیدی در دستور کار قرار گرفته است تا کیفیت خدمات در حوزه نظافت شهر ارتقاء یابد و رضایت شهروندان بیش از گذشته جلب شود.

منبع: ایسنا