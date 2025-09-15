بر اساس اعلام بررسی سامانه پایش کیفی هوای کشور،هوای ۱۰ شهر خوزستان آلوده است که از این تعداد هوای هویزه در وضعیت خطرناک تنفسی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹ صبح روز دوشنبه بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، وضعیت شهر هویزه با شاخص ۵۰۰ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت خطرناک تنفسی قرار دارد.

همچنین در این مدت شهر اهواز با شاخص ۲۰۷ در وضعیت بسیار ناسالم و شهر اندیمشک ۱۵۷ در وضعیت ناسالم قرار دارد.

براساس این گزارش وضعیت هوا در شهرهای امیدیه با شاخص ۱۵۲، بهبهان ۱۳۴، دزفول و رامهرمز ۱۱۰، شوش ۱۳۱، ماهشهر ۱۴۱ و هندیجان ۱۱۷ برای گروه های حساس ناسالم اعلام شد.

وضعیت هوا در آبادان، آغاجاری، اندیکا، ایذه، باغملک، خرمشهر، رامشیر، سوسنگرد، شادگان، گتوند، لالی، ملاثانی و هفتکل قابل قبول گزارش شده است

هوای شهر دزپارت نیز در روز جاری سالم و پاک گزارش شده است.

وجود صنایع آلاینده در خوزستان از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نیشکر و... موجب شده تا میزان آلایندگی در نقاط شهری و روستایی خوزستان بالا باشد که موجب بروز مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برای ساکنان شده است.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

برچسب ها: آلودگی هوا ، وضعیت خطرناک
خبرهای مرتبط
هوای فهرج در وضعیت خطرناک/ آلودگی هوا، ادارات فهرج را تعطیل کرد  
آلودگی هوا در ۱۱ شهر خوزستان؛ آبادان در وضعیت خطرناک
آلودگی هوا در ۱۴ شهر خوزستان؛ یک شهر در وضعیت خطرناک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هواشناسی خوزستان هشدار زرد صادر کرد
فریاد بی‌صدای خوزستان را بشنوید! هورالعظیم در آستانه نابودی
بهره‌برداری از ۱۳ مدرسه با مجموع ۲۶ کلاس درس در خوزستان
دورکاری ادارات سه شهر خوزستان و تاخیر شروع ساعت اداری اهواز
وضعیت اضطراری آلودگی هوا و دود در خوزستان نیازمند اقدام عملی فوری است
کشف ۳ و نیم تن ماری جوانا در ایذه
اعتبارات ورزشی تخصیص داده شده به اندیمشک باید جذب و عملیاتی شوند
گرد و خاک ادارات سه شهر خوزستان را دورکار کرد/ آغاز فعالیت ۳ شهر با تاخیر
جهش ۱۰۰ درصدی حیوان گزیدگی در خوزستان
آخرین اخبار
دورکاری ادارات سه شهر خوزستان و تاخیر شروع ساعت اداری اهواز
گرد و خاک ادارات سه شهر خوزستان را دورکار کرد/ آغاز فعالیت ۳ شهر با تاخیر
فریاد بی‌صدای خوزستان را بشنوید! هورالعظیم در آستانه نابودی
وضعیت اضطراری آلودگی هوا و دود در خوزستان نیازمند اقدام عملی فوری است
بهره‌برداری از ۱۳ مدرسه با مجموع ۲۶ کلاس درس در خوزستان
کشف ۳ و نیم تن ماری جوانا در ایذه
اعتبارات ورزشی تخصیص داده شده به اندیمشک باید جذب و عملیاتی شوند
جهش ۱۰۰ درصدی حیوان گزیدگی در خوزستان
هواشناسی خوزستان هشدار زرد صادر کرد
خوزستان تولید کننده ۲۳ درصد خرمای کشور
نجات جان شهروند حادثه‌دیده در منطقه سخت گذر کول سیرا دزفول
سایه خطرناک آلودگی بر سر هویزه، ۸ شهر در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی