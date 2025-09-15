سخنگوی مرکز مبادله گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۲۸ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۲۸ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۱۶۱ کیلوگرم شمش به ارزش بیش از ۱۹.۸ هزار میلیارد تومان به فروش رسیده است.

او در ادامه بیان کرد: روز گذشته یکشنبه ۲۳ شهریورماه، در حراج شماره ۱۲۵ مرکز مبادله ایران از مجموع ۹۱ کیلوگرم شمش طلای عرضه شده ۷۱ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۷۸۹ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت که میانگین قیمت این حجم معاملات، ۱۱ میلیارد و ۱۱۱ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد ثبت شد. خریداران در این بازار؛ فعالان رسمی دارای مجوز در بازار طلا هستند.

او افزود: جلسه بعدی حراج شمش طلا مرکز مبادله یکشنبه هفته آینده مطابق روال برگزار خواهد شد.

سخنگوی مرکز مبادله تأکید کرد: وزن هر قطعه شمش طلا یک کیلوگرم و با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار است.