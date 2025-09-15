باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خیمه‌های آوارگان در غزه + فیلم

رژیم صهیونیستی به خیمه‌های آوارگان در غزه حمله کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بامداد امروز دوشنبه به چند هدف شهری غیرنظامی از جمله محیط یتیم خانه امل و چادرهای آوارگان در محله الرمال شهر غزه نزدیک کپیتال مال، حمله کردند.

