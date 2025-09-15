\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u062c\u0646\u06af\u0646\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0628\u0647 \u0686\u0646\u062f \u0647\u062f\u0641 \u0634\u0647\u0631\u06cc \u063a\u06cc\u0631\u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u06cc\u062a\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0645\u0644 \u0648 \u0686\u0627\u062f\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0648\u0627\u0631\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0644\u0647 \u0627\u0644\u0631\u0645\u0627\u0644 \u0634\u0647\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u06a9\u067e\u06cc\u062a\u0627\u0644 \u0645\u0627\u0644\u060c \u062d\u0645\u0644\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n