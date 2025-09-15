رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه رانندگی با موتور بدون گواهینامه جرم است، درباره صدور گواهینامه موتور برای زنان، گفت: پلیس دراین زمینه تصمیم‌گیرنده نیست هر زمان این مسئله قانونی شد پلیس آن را اجرا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان» در حالی این روز‌ها در سرخط خبر‌ها قرار گرفته که درباره قانونی بودن یا نبودن آن اختلافات نظر زیادی وجود دارد؛ در حالیکه بعضی از کارشناسان معتقدند صدور این گواهینامه خلاء قانونی ندارد؛ اما عده‌ای نظر دیگری دارند و عنوان می‌کنند که قانون باید اصلاح شود تا بتوان برای خانم‌ها گواهینامه موتورسیکلت صادر کرد.

در همین راستا، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: پلیس راهور تهران بزرگ درباره صدور گواهینامه موتور برای خانم‌ها تصمیم گیرنده نیست و ما تنها در راستای حفظ انضباط ترافیکی، مجری قانون هستیم و اگر این مسئله به قانون تبدیل شود؛ ما حتما آن را اجرا می‌کنیم.

وی خطاب به بانوانی که در حال حاضر بدون گواهینامه موتور، در معابر تردد می‌کنند، افزود: این مسئله تخلف نیست؛ بلکه جرم است و همکارانم با این افراد برخورد می‌کنند، زیرا در حال حاضر هیچکدام از این خانم‌ها گواهینامه ندارند و ما نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: هر زمان که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان قانون شد و خانم‌ها گواهینامه گرفتند، می‌توانند با موتور رانندگی کنند و از آنها می‌خواهیم مقررات را رعایت کنند و کلاه ایمنی برسرشان بگذارند، اما در حال حاضر ما باید شرایط موجود را کنترل کنیم.

موسوی‌پور در پاسخ به این سوال که رانندگی خانم‌ها از آقایان قانونمندتر است یا خیر، گفت: ما تا به امروز چنین مسئله‌ای را بررسی نکرده‌ایم و قطعا نسبت رانندگی زنان از مردان کمتر است، اما در آمار‌ها مشخص است که میزان تصادفات خانم‌ها نیز کمتر از مردان است.

منبع: ایسنا 

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۱:۰۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
از نظر شرعی خانمها نباید سوار موتور سیکلت شوند علتش این است که وقتی موتور تصادف می کند موتور سوار را پرت می کند و آن وقت لباس و شلوار موتورسوار پارا ه می شود و یا از هوش می رود به این دلیل برای خانمها موتور سواری خوب نیست چون اگر تصادف شود مردم در صحنه بدنش را می بینند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
خدایا این چیه آفریدی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
زنا نباید روی زین بشینن چه اسب و شتر باشه چه زین و فقط روی صندلی میتونن بشینن
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
شما هر وقت قانون شد و دیدی خانمی گواهینامه نداره بیا برخورد هم بکن.

میگن هر وقت قانون شد برن موتور سوار بشن تصمیم اینم با ما نیست!

چطور پلیس تصمیم گیرنده صدور گواهینامه مردان هست و هزار جور هزینه دریافت میکنه برای صدور و تمدید؟

اتفاقا اگه صدور گواهینامه بانوان مشکلی هم داره وظیفه شماست که پیگیری کنید حل بشه و موتورسواری بانوان رو قانونمند کنید.

الان بچه ها بدون کلاه هر روز صبح با موتور میرن مدرسه، حالا که بحث بانوان بزرگسال میشه دغدغه شما میشه کلاه و گواهینامه. «نقش من چیه؟ کنترل! من تصمیم گیرنده صدور نیستم».
۱
۱
پاسخ دادن
