باشگاه خبرنگاران جوان ـ «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان» در حالی این روز‌ها در سرخط خبر‌ها قرار گرفته که درباره قانونی بودن یا نبودن آن اختلافات نظر زیادی وجود دارد؛ در حالیکه بعضی از کارشناسان معتقدند صدور این گواهینامه خلاء قانونی ندارد؛ اما عده‌ای نظر دیگری دارند و عنوان می‌کنند که قانون باید اصلاح شود تا بتوان برای خانم‌ها گواهینامه موتورسیکلت صادر کرد.

در همین راستا، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: پلیس راهور تهران بزرگ درباره صدور گواهینامه موتور برای خانم‌ها تصمیم گیرنده نیست و ما تنها در راستای حفظ انضباط ترافیکی، مجری قانون هستیم و اگر این مسئله به قانون تبدیل شود؛ ما حتما آن را اجرا می‌کنیم.

وی خطاب به بانوانی که در حال حاضر بدون گواهینامه موتور، در معابر تردد می‌کنند، افزود: این مسئله تخلف نیست؛ بلکه جرم است و همکارانم با این افراد برخورد می‌کنند، زیرا در حال حاضر هیچکدام از این خانم‌ها گواهینامه ندارند و ما نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: هر زمان که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان قانون شد و خانم‌ها گواهینامه گرفتند، می‌توانند با موتور رانندگی کنند و از آنها می‌خواهیم مقررات را رعایت کنند و کلاه ایمنی برسرشان بگذارند، اما در حال حاضر ما باید شرایط موجود را کنترل کنیم.

موسوی‌پور در پاسخ به این سوال که رانندگی خانم‌ها از آقایان قانونمندتر است یا خیر، گفت: ما تا به امروز چنین مسئله‌ای را بررسی نکرده‌ایم و قطعا نسبت رانندگی زنان از مردان کمتر است، اما در آمار‌ها مشخص است که میزان تصادفات خانم‌ها نیز کمتر از مردان است.

منبع: ایسنا