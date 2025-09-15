مدیر مرکز هنر‌های تجسمی حوزه هنری از برگزاری نمایشگاه " هنر در برابر جنگ" سخن گفت.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور ـ باتوجه به برگزاری نمایشگاه "هنر در برابر جنگ" در گالری عکاسان حوزه هنری به گفت‌وگو با شهاب الدین شکیبا مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری پرداختیم.

شکیبا مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری انقلاب اسلامی بیان کرد: در نمایشگاه نقاشی "هنر در برابر جنگ" در گالری خانه عکاسان حوزه هنری میزبان آثار ۲۳ نفر از هنرمندان عراقی هستیم که این عزیزان با موضوع جنگ ۱۲ روزه ایران و شهادت هنرمند هنرهای تجسمی خانم عالیخانی خلق اثر کرده اند.

وی با اشاره به جذابیت این نمایشگاه تجسمی گفت: جذابیت نمایشگاه "هنر در برابر جنگ" این است که هنرمندان در آن ایام به صورت خود جوش گرد‌ هم آمدند و به تصویر موضوع پرداختند‌‌‌. تعدادی از این عزیزان پس از شنیدن شهادت خانم منصوره عالیخانی پرتره‌ای از ایشان کار کردند.

وی ادامه داد: آثار نمایشگاه نقاشی "هنر در برابر جنگ" در نمایشی در بیت‌الجمال بغداد به نمایش درآمد و ما روز گذشته میزبان عزیزان در حوزه هنری بودیم. 

شکیبا در پایان گفت: ان‌شاءالله قرار است فردا از ساعت ۱۰ صبح تا حوالی غروب ورکشاپی با هنرمندان ایرانی و عراقی با موضوعیت مَظلومیت مردم غزه در حوزه هنری برگزار شود‌.

شایان ذکر است نمایشگاه نقاشی "هنر در برابر جنگ" از ۲۴ تا ۲۹ شهریور ماه در گالری خانه عکاسان حوزه هنری میزبان علاقه‌مندان است.

برچسب ها: هنرهای تجسمی ، نمایشگاه هنری
