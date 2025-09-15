باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - داود نجفیان گفت: شرایط آبی استان‌های تهران و البرز به دلیل کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها و افت شدید ذخایر سدها به مرحله بحرانی رسیده است. حجم آب سد کرج نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد کاهش یافته و وضعیت سد طالقان نیز که در ابتدای سال مثبت ۳۵ درصد بود، اکنون به منفی ۳۳ درصد رسیده است.

وی افزود: تهران که سال‌ها ۷۵ درصد آب شرب خود را از منابع سطحی تأمین می‌کرد، امسال بیش از ۵۰ درصد نیازش را از سفره‌های زیرزمینی برداشت کرده است. این شرایط نشان می‌دهد که بحث آب در تهران و البرز از یک مسئله استانی خارج و به دغدغه‌ای ملی تبدیل شده است

نجفیان در ادامه به نقش پروژه‌های ملی و استانی در افزایش تاب‌آوری آب اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی مخازن جدید، تکمیل سامانه غرب البرز و بهره‌برداری از خط دوم طالقان از اقدامات مهمی بود که مانع بروز بحران شدید شد. خط دوم طالقان علاوه بر نقش پدافند غیرعامل، ظرفیت انتقال آب به البرز و تهران را افزایش داده و امکان برداشت ایمن‌تر و مطمئن‌تر فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: با اجرای این پروژه‌ها توانستیم برداشت آب در شهرهایی چون هشتگرد را از ۲۴۰ لیتر به ۳۵۰ لیتر در ثانیه افزایش دهیم و حتی در شرق استان، تصفیه‌خانه جدید با ظرفیت ۳۰۰ لیتر در ثانیه به مدار آمد که کمک بزرگی برای فردیس و شرق کرج بود.

قیمت پایین ،آب انگیزه صرفه جویی را کاهش داده است

داوود نجفیان گفت: استانهای البرز و تهران مانند کل کشور با چالشهای بزرگی در تأمین آب شرب مواجه هستند اما این چالشها در البرز و تهران به دلیل مشترک بودن منابع آبی پررنگ تر بوده است.

نجفیان ادامه داد در سالهای اخیر به ویژه ،احسال اولویت وزارت نیرو تأمین آب شرب بوده و مصرف کشاورزی با وجود اهمیت در اولویت پایین تری قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان البرز با اشاره به تفاوت وضعیت البرز و تهران اظهار کرد استان تهران ۷۵ درصد آب شرب خود را در سالهای گذشته از منابع سطحی و پنج سد موجود تأمین میکرد در استان البرز حدود ۳۰ درصد آب شرب از منابع سطحی و ۷۰ درصد از آب زیرزمینی تأمین میشد. در حالی که زیرساختهای آبهای زیرزمینی هم قدیمی بودند و شرایط متفاوتی با سایر استانها داشتیم

وی درباره وضعیت بحرانی آب در سال جاری بیان کرد با توجه به شرایط ایجاد شده تأمین آب شرب تهران و البرز به یک مسئله ملی تبدیل شد و تمام ارگانها برای رفع بحران وارد عمل شدند.

وی با اشاره به تداوم خشکسالی ها ادامه داد کاهش ۴۰ درصدی بارش در البرز و تهران منجر به کاهش شدید ذخایر آب سطحی و حجم سد کرج حدود ۷۰ درصد کاهش یافت. همچنین سد طالقان با وجود بارشهای ،بهاری با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.

وی درباره اقدامات انجام شده و چالشها با تاکید بر توسعه و تقویت زیرساختها بیان کرد احداث مخازن و پروژه هایی مانند خط دوم ،طالقان نقش مهمی در پایداری آب داشته است همچنین رینگ سراسری و خط دوم طالقان که برای تأمین آب البرز و جبران کسری تهران اقدام حیاتی بود، با وجود مشکلات و تأخیرها اجرا شد و ظرفیت انتقال آب را در استان افزایش داد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز درباره سامانه شرق استان البرز گفت اجرای سامانه شرق استان البرز تصفیه خانه و خطوط انتقال امکان ۳۰۰ لیتر در ثانیه برداشت را فراهم کرده است. احداث این خطوط انتقال و تصفیه خانه در شرق استان نیز به تامین آب فردیس کمک کرده است.

وی افزود با این وجود ناترازی برق در کشور منجر به قطعی برق در استان البرز و تهران شد که بر روند تأمین آب و پر شدن مخازن تأثیر منفی گذاشت. اما کمترین تنشهای آبی را در استان داشتیم و تمام ظرفیتهای تأمین به طور کامل به کار گرد شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز با اشاره به سرانه مصرف ۲۴۶ لیتر در البرز که بالاتر از میانگین استاندارد است، گفت: پایین بودن قیمت آب انگیزه مصرف را کاهش داده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز :علیرغم محدودیت هایی که در منابع آبی وجود دارد می توان با مدیریت و کم کردن بخش پتانسیل‌ها و منابع آبی در بخش تاسیسات کشاورزی و سایر مسائل این محدودیت ها را جبران کرد.

داوود نجفیان با بیان اینکه چند سال اخیر به ویژه امسال دغدغه اصلی وزارت نیرو در بخش آب شرب «به ویژه برای استان تهران و البرز» بوده، گفت: علیرغم اینکه وظیفه ما تمرکز در بخش کشاورزی است اما به لحاظ اولویت فعلی، بیشتر تمرکز ما روی آب شرب اختصاص داده شده است.

نجفیان اظهار کرد: مصرف آب شرب استان البرز۳۳ درصد و تهران ۴۰ درصد است در حالیکه در استان های دیگر حدود ۶ تا ۷ درصد مصرف به بخش شرب تعلق می گیرد.

تامین آب البرز دغدغه ملی شد

وی با اشاره به اینکه شرایط تهران متفاوت تر از استان البرز بوده، گفت: سال های گذشته ۷۵ درصد آب شرب استان تهران از منابع سطحی و ۵ سد «لتیان، لار، ماملو، امیرکبیر و طالقان» تامین می شد و در استان البرز حدود ۳۰ درصد از آب های سطحی و ۷۰ درصد از آب های زیرزمینی تامین می شد. اما امسال شرایط ما با آب استان تهران متفاوت بود و به جایی رسیدیم که بحث تامین آب از موضوع استانی خارج و دغدغه ملی شد و همه ارگان های ملی پای کار آمدند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز اظهار کرد: اقداماتی مانند «ساخت مخازن و پروژه خط دوم طالقان» با هدف کمک به پایداری آب شرب با سرعت بیشتری انجام شد تا حداقل قطعی را در تامین آب داشته باشیم و پروژه های «رینگ سراسری و خط دوم طالقان» که برای تأمین آب استان البرز و کسری تهران بود با وجود مشکلات زیاد اجرا و باعث افزایش ظرفیت انتقال آب شد که در این بحث دوبار شخص رئیس محترم جمهور و چندین بار هم وزرا و استانداران برای پیگیری به ثمر رساندن این پروژه به استان آمده و بازدید کردند.

به دلیل کاهش ۴۰ درصدی بارش ها شرایط آبی خوبی نداریم

نجفیان با اشاره به اینکه در نیمه دوم شهریور قرار داریم گفت: به دلیل کاهش ۴۰ درصدی بارش ها در استان البرز و تهران در سال جاری، متاسفانه شرایط آبی خیلی خوبی نداریم و ذخایر آب های سطحی در سدهای تامین کننده آب شرب بسیار پایین است.

وی با تاکید بر اینکه ۵ سال متوالی در خشکسالی قرار داریم، گفت: حدود ۷۰ درصد کاهش حجم سد داریم و در سد طالقان با وجود اینکه اول فروردین ماه حدود ۳۵ درصد مثبت بودیم، اما انتظار ما طبق پیش بینی های هواشناسی و بارش ها محقق نشد و با حداقل بارش ها، در حال حاضر ۳۵ درصد مثبتِ این سد به ۳۳% منفی رسیده است و حجم سد طالقان ۱۹۴میلیون متر مکعب است.

نجفیان اضافه کرد: این کاهش بارش ها و کاهش احجام ورودی و ذخیره سد ها چالش های بزرگی در بخش آب شرب ایجاد کرد و برخلاف گذشته که ۵۰ درصد مصرف تهران از آب های زیرزمینی تامین می شد اما امروز به ۶۵ درصد مصرف از آب های زیرزمینی، یعنی معادل مصرف البرز از آب های زیرزمینی رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز با بیان اینکه سرانه مصرف آب در استان البرز ۲۴۶ لیتر و در تهران بیشتر از این میزان است، گفت: کشورهای دیگر سرانه مصرف پایین تری دارند و علاوه بر آن قیمت کم و پایین آب در ایران دلیلی بر کاهش انگیزه مصرف شده است.

استاندار البرز از پیشرفت ۹۰ درصدی طرح انتقال آب از سد طالقان به استان البرز خبر داد و گفت: با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های اجرایی و رفع موانع متعدد، فاز نخست طرح به بهره‌برداری رسیده و فاز دوم نیز تا نیمه اول شهریورماه آماده راه‌اندازی خواهد بود.

مجتبی عبداللهی گفت: آب منتقل‌شده از این مسیر، پس از ورود به تصفیه‌خانه مهستان، تأمین‌کننده آب شرب شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد، بخشی از چهارباغ و برای نخستین بار، شهرستان اشتهارد خواهد بود.

وی افزود: عملیات اجرایی این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۲ آغاز شده و شامل اجرای خط لوله‌ای به طول ۶۲ کیلومتر و قطر ۲۰۰۰ میلی‌متر است که ظرفیت انتقال ۵ مترمکعب آب در ثانیه از سد طالقان را دارد. این آب پس از تصفیه، بخشی به تصفیه‌خانه مهستان، بخشی به تصفیه‌خانه شماره ۲ کرج و بخشی نیز به آبگیر بیلقان برای انتقال به تهران اختصاص می‌یابد.

استاندار البرز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای مدیریت تنش آبی استان گفت: در حال حاضر، ۳۰۰ لیتر در ثانیه آب از خط جدید وارد تصفیه‌خانه مهستان می‌شود و به همین میزان نیز از خط قدیم به تهران منتقل شده است. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا نیمه شهریور ۲۵۰۰ لیتر دیگر نیز از این ظرفیت به کرج و دیگر مناطق البرز اختصاص خواهد یافت.

عبداللهی با یادآوری اینکه در اسفند ۱۴۰۳ پیشرفت طرح تنها ۲۷.۸ درصد بود، گفت: این طرح با مشکلات مالی، تملک اراضی و معارضان روبه‌رو بود، اما با حمایت‌های ویژه رئیس‌جمهور و وزیر نیرو، روند اجرای آن شتاب گرفت و امروز شاهد پیشرفت چشمگیر آن هستیم.