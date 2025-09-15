باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیلی مدیر حج و زیارت مازندران از آغاز ثبت‌نام عمره مفرده برای دارندگان سند اولویت ۱ تا ۶۰۰ تشرف به خانه خدا خبر داد و گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی سازمان حج و زیارت نسبت به نام‌نویسی اقدام کنند.

او با اشاره به اختصاص ۱۹ کاروان به استان مازندران افزود: با توجه به فرصت محدود، ضروری است متقاضیان هرچه سریع‌تر برای تکمیل ظرفیت کاروان‌ها ثبت‌نام کنند.

اسماعیلی هزینه تمام‌شده عمره مفرده امسال را بین ۶۲ تا ۶۴ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: زوج‌های جوانی که در سال ۱۴۰۴ عقد کرده‌اند نیز می‌توانند با استفاده از سهمیه ویژه سازمان حج و زیارت در سامانه ثبت‌نام کرده و امسال به سفر عمره مشرف شوند.

مدیر حج و زیارت مازندران یادآور شد: اعزام زائران عمره مفرده استان از ۱۰ شهریور از طریق فرودگاه‌های تهران و گرگان آغاز شده و نخستین پرواز از فرودگاه شهدای ساری نیز چهارم مهر انجام خواهد شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران