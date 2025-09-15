مدیر حج و زیارت مازندران از آغاز ثبت‌نام عمره مفرده برای دارندگان سند اولویت ۱ تا ۶۰۰ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - اسماعیلی مدیر حج و زیارت مازندران از آغاز ثبت‌نام عمره مفرده برای دارندگان سند اولویت ۱ تا ۶۰۰ تشرف به خانه خدا خبر داد و گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی سازمان حج و زیارت نسبت به نام‌نویسی اقدام کنند.

او با اشاره به اختصاص ۱۹ کاروان به استان مازندران افزود: با توجه به فرصت محدود، ضروری است متقاضیان هرچه سریع‌تر برای تکمیل ظرفیت کاروان‌ها ثبت‌نام کنند.

اسماعیلی هزینه تمام‌شده عمره مفرده امسال را بین ۶۲ تا ۶۴ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: زوج‌های جوانی که در سال ۱۴۰۴ عقد کرده‌اند نیز می‌توانند با استفاده از سهمیه ویژه سازمان حج و زیارت در سامانه ثبت‌نام کرده و امسال به سفر عمره مشرف شوند.

مدیر حج و زیارت مازندران یادآور شد: اعزام زائران عمره مفرده استان از ۱۰ شهریور از طریق فرودگاه‌های تهران و گرگان آغاز شده و نخستین پرواز از فرودگاه شهدای ساری نیز چهارم مهر انجام خواهد شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: حج و زیارت ، عمره مفرده
خبرهای مرتبط
پرواز عمره گزاران مازندرانی از ۴ مهر
ثبت نام ودیعه گذاران حج عمره در مازندران آغاز شد
عزیمت ۳ کاروان از مازندران به عمره مفرده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز ثبت‌نام عمره مفرده برای اولویت‌های ۱ تا ۶۰۰ در مازندران
تجهیز مرال‌ها به ردیاب
آغاز برداشت شالی در مزارع کوهستانی گلوگاه؛ پیش‌بینی برداشت قابل توجه
آخرین اخبار
آغاز برداشت شالی در مزارع کوهستانی گلوگاه؛ پیش‌بینی برداشت قابل توجه
تجهیز مرال‌ها به ردیاب
آغاز ثبت‌نام عمره مفرده برای اولویت‌های ۱ تا ۶۰۰ در مازندران
احیای زاینده‌رود نیازمند اقدام ملی است
کشف لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل فریدونکنار؛ شمار تلفات به ۴۳ قلاده رسید
فعالیت ۴۳۰ خانه هلال شهری و روستایی در مازندران
نجات ۲۰ گردشگر مفقود شده در لفور سوادکوه شمالی
کشف بیش از ۵ تن برنج طارم به ظن احتکار