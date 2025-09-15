باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر علی‌ضامن صالحی‌فرد در آیین تجلیل از پزشکان و داروسازان نمونه استان ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا بویژه شهدای مدافع سلامت و شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: اخلاق مداری، روحیه ایثار، گذشت و فداکاری از ویژگی‌های مهم کادر بهداشت و درمان است.

وی ادامه داد: پروژه در حال تکمیل ساختمان الحاقی بیمارستان هاجر (س) شهرکرد، ۲۳۰ تخت بیمارستانی را به استان افزوده خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه در صورت تخصیص به موقع اعتبارات شاهد بهره برداری این ساختمان در سال جاری خواهیم بود افزود: خدمات ویژه به بیماران قلبی عروقی و همچنین تشخیص و درمان تومور‌ها و سرطان‌ها با توجه به آمار بالای این بیماری‌ها در مرگ و میر، از مزایای افتتاح این پروژه است.



رزم رئیس کل دادگستری استان نیز گفت: حرفه پزشکی از قداست بالایی برخوردار است چرا که محرم نوامیس مردم و دارای علم و تقواست.



وی افزود: ایجاد کلینک های تخصصی اعصاب و روان، قلب و عروق، سوانح و سوختگی، مادر و کودک و خدمات زنان و زایمان از نیازهای این استان در حوزه سلامت است.

رزم ادامه داد: مجازات جایگزین حبس اجرا شده و با توجه به قانون کاهش مجازات حبس، مجازات جامعه پزشکی قابل جایگزین و تبدیل به جزای نقدی است.

گفتنی است: تجلیل از خانواده معظم شهدای مدافع سلامت و جنگ ۱۲ روزه، تجلیل از پزشکان، داروسازان و کادردرمان نمونه استان و رونمایی از کتاب «طبیب قلب ها» به قلم فرانک علی دوستی و فردوس نورمند، نگاهی بر زندگی نامه شهیده مدافع سلامت دکتر رضوان نورمند از برنامه های این مراسم بود.