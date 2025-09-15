مدیرکل بهزیستی خوزستان از شروع رسمی طرح ملی «سلام» با محوریت ارتقای سلامت اجتماعی در محلات خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- سید محمدرضا کریمیان، مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی کشور در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان، اجرای طرح ملی «سلام» را در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: این طرح با رویکرد محله‌محور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های اجرایی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در محلات منتخب کشور است، افزود: نخستین گروه هدف در اجرای عملیاتی این طرح، سالمندان هستند و همزمان با هفته ملی سالمندان، نخستین پاتوق مهر و گفتگو در مدرسه پویش اهواز به‌صورت پایلوت افتتاح خواهد شد.

مدیرکل بهزستی استان خوزستان در خصوص اقدامات مقدماتی، توضیح داد: جلسات هماهنگی برگزار شده، مکان‌های اجرای پاتوق‌ها مشخص و تجهیز شده‌اند و جلب مشارکت معتمدان محلی، خیرین و بازنشستگان نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: در هفته پایانی شهریور و اوایل مهر، تقویم آموزشی شامل موضوعات روانی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی تدوین خواهد شد و پس از انجام تبلیغات و هماهنگی‌های نهایی، مراکز مهر و گفتگو در مهرماه به‌طور رسمی افتتاح و فعالیت تسهیلگران آغاز می‌شود.

کریمیان در پایان با تأکید بر اهمیت محله‌محوری در مأموریت‌های سازمان بهزیستی، اجرای طرح «سلام» را گامی مؤثر در مسیر ارتقای سلامت اجتماعی، افزایش همبستگی و تقویت سرمایه اجتماعی در استان خوزستان دانست.

