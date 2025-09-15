بهینه سازی پنجمین واحد نیروگاه برق آبی سد دز آغاز شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- مدیر پروژه بهینه سازی نیروگاه سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان گفت: با هماهنگی معاونت سد و نیروگاه‌های سازمان آب و برق خوزستان و شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز، مجوز خروج این واحد از سوی مدیریت شبکه برق کشور صادر شد.

رضا پویان افزود: مطابق با نیاز‌های تولید شبکه برق کشور و تاکید مدیریت ارشد وزارت نیرو و سازمان آب وبرق خوزستان، تمامی منابع انسانی و امکانات در جهت راه اندازی واحد بهینه سازی شده در پایان اردیبهشت سال آینده به کار گرفته خواهد شد، تا با زمان بندی فشرده انشالله این مهم محقق شود.

وی ادامه داد:این طرح توسط کارشناسان متخصص شرکت تعمیرات نیروگاه‌های برق آبی خوزستان و با نظارت شرکت مهندسی مشانیر و به کارفرمایی سازمان آب و برق خوزستان پس از انجام پایش وضعیت تجهیزات واحد فوق مطابق با پروتکل‌های مربوطه و انجام تست‌های نهایی در حال حاضر با دمونتاژ مجموعه سیستم تحریک شامل مین اکسایتر، آرمیچر و کلیه متعلقات واحد فوق عملیات بهینه سازی واحد ۵ آغاز شده است.

