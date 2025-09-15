مهلت ثبت‌نام در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی تا ۳۱ شهریور تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهلت ثبت‌نام در دوره‌های کاردانی فنی، کاردانی حرفه‌ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه تمدید شد.

به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبانی که تاکنون برای ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند داوطلبان می‌توانند در مهلت مقرر با مراجعه به پرتال اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و همچنین پرتال اطلاع‌رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی www.uast.ac.ir پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش و اطلاعیه‌های مربوط، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته خود اقدام کنند.

آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام و انتخاب کدرشته محل‌های تحصیلی اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل در مهلت تمدید شده، نسبت به مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

