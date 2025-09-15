شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته وقف و در آستانه بازگشایی مدارس تصاویری از آغاز پویش ملی مهر علوی و اهدای لوازم تحریر به دانش آموزان شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت

باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسمی با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور و جمعی ازمسئولین شهرستان به همت بنیاد علوی، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۱ هزار بسته لوازم‌التحریر ویژه دانش‌آموزان نیازمند این شهرستان تهیه و توزیع شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابورضمن قدردانی ازتلاش مؤسسات خیریه و بنیادعلوی درتهیه و توزیع اقلام ضروری تحصیلی افزود: تهیه لوازم‌التحریر علاوه بر رفع نیاز‌های دانش‌آموزان، باعث ایجاد شوق و انگیزه در آنها می‌شود.

ایشان با بیان اینکه یکی از اولویت‌های مهم، در دولت، عدالت آموزشی درسراسر کشور است که خوشبختانه در شهرستان نیشابور با همراهی مسئولان، خیرین و مردم، در این زمینه اقدامات موفقی صورت گرفته است.

یکی ازموضوعات مهم دربخش آموزش، تهیه لوازم‌التحریر است که بخشی از نیاز‌های دانش‌آموزان را تأمین می‌کند. توجه به رفع نیاز‌های آموزشی درطول سال تحصیلی نیز امری ضروری است که نباید از آن غفلت کرد.

امروز درشهرستان نیشابور شاهد توزیع بیش از ۱۱ هزاربسته اقلام و نیاز‌های ضروری تحصیلی بین افراد کم‌برخوردار، ازجمله مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، هستیم.

وی در ادامه ازمسئولان بنیاد علوی تشکر کرد و گفت:بنیاد علوی علاوه بر فعالیت دربخش‌های عمرانی و اقتصادی، امروز درحوزه آموزش نیز اقدامات ارزشمندی انجام داده است که با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، بسیارمهم و قابل تقدیر است.

منبع: شهروندخبرنگار - خراسان رضوی

