باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کشتی فرنگی به منظور حضور در رقابتهای کشتی قهرمانی جهان بامداد امروز (دوشنبه) راهی شهر زاگرب کرواسی محل برگزاری این مسابقات شد. پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان از پنجشنبه ۲۷ شهریورماه آغاز و تا یکشنبه ۳۰ این ماه ادامه دارد.
اسامی نفرات اعزامی به این رقابتها به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: علی احمدیوفا (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس)
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان)
۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی (خوزستان)
۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس)
۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان)
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران)
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان)
همراهان: حسن رنگرز (سرمربی)، حسن حسینزاده، مجید رمضانی، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، پرویز زیدوند (مربیان)، بهمن میرزایی (مربی بدنساز)، جمال حقپناه (ماساژور)، اباذر حبیبینیا (پزشک تغذیه)، امیر جمشیدی (مدیر پشتیبانی) و امید شایگان (سرپرست).
چهارشنبه ۲۶ شهریورماه:
ساعت ۱۵ تا ۱۶: قرعهکشی تمامی اوزان کشتی فرنگی
پنج شنبه ۲۷ شهریور:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
جمعه ۲۸ شهریور:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰ مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹ مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ مسابقات فینال و ردهبندی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
شنبه ۲۹ شهریور:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰ مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹ مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ مسابقات فینال و ردهبندی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
یکشنبه ۳۰ شهریور:
ساعت ۱۸ تا ۱۹ شانس مجدد اوزان روز قبل
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ مسابقات فینال و ردهبندی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی