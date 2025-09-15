فرماندار تهران از برگزاری برنامه‌های متعدد و متنوع به مناسبت هفته فرهنگی تهران در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۰ مهرماه سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حسین خوش‌اقبال، فرماندار تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برنامه‌های متعدد و متنوع به مناسبت هفته فرهنگی تهران در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۰ مهرماه سال جاری برگزار می شود.

فرماندار تهران هدف از برگزاری این برنامه‌ها را "معرفی هرچه بهتر و جامع‌تر ظرفیت‌های شهر تهران به عنوان پایتخت فرهنگی و تاریخی کشور" عنوان کرد و افزود: این هفته فرصتی مغتنم برای قدردانی از مردم شریف و ولایتمدار تهران است که همواره در بزنگاه‌های حساس، به ویژه در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، با ایثار و از خودگذشتگی بی‌نظیر، حماسه‌های ماندگاری آفریده‌اند و امروز نیز در تمامی بحران‌ها و عرصه‌های مختلف، همواره پای کار نظام و انقلاب ایستاده‌اند. 

خوش‌اقبال ضمن تأکید بر نقش محوری تهران در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و تاریخی کشور، اظهار کرد: در این ایام که به نام تهران و معرفی فرهنگ غنی آن مزین شده است، وظیفه تمامی دستگاه‌های اجرایی است که با هم‌افزایی و تشریک مساعی، در راستای قدردانی از مردم و معرفی شایسته تهران به اقصی نقاط دنیا، گام‌های موثری بردارند. 

وی گفت: این برنامه‌ها با مشارکت فعال نهاد‌های مختلفی از جمله شهرداری تهران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مکان‌های از پیش تعیین شده در سطح شهر تهران برگزار خواهد شد.

برچسب ها: هفته فرهنگی ، تهران
