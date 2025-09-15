رئیس کل دادگستری استان تهران از رفع مشکل سند بیمارستان نوین شریعتی واقع در غرب تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور سند مالکیت کاداستری به نام بیت المال برای بیش از ۱۲۳ هکتار از اراضی ملی در منطقه ۲۲ تهران خبرداد و گفت در حال حاضر این اراضی یکی از مرغوب‌ترین و مهم‌ترین اراضی باقی مانده در پیرامون تهران هستند که مورد طمع و دست‌اندازی زمین خواران قرار گرفته بود که با پیگیری‌های صورت گرفته و اقدامات در شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران کلیه اسناد معارض باطل و سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

القاصی با اشاره به اینکه ساختمان بزرگ بیمارستان جدیدالاحداث شریعتی ۲ واقع در انتهای بزرگراه شهید خرازی در این اراضی احداث شده است، افزود: با این اقدام مشکل سند مالکیت این بیمارستان نیز برطرف و سند این بیمارستان صادر شده است.

رئیس دادگستری استان تهران اعلام کرد: مساحت کل پلاک مورد نظر ۲۰۱۷ هکتار است که این اقدام، یک اقدام اساسی در راستای صیانت از حقوق دولت و بیت المال می‌باشد؛ که یکی از نتایج و مزیت‌های صدور اسناد حدنگاری شده برای اراضی ملی و منابع طبیعی، پیشگیری و جلوگیری از دست اندازی سودجویان به این اراضی است.

منبع: میزان

برچسب ها: سند مالکیت ، دادگستری استان تهران
خبرهای مرتبط
چگونگی صدور سند مالکیت حد نگار برای املاک دارای قولنامه عادی
نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در حفظ امنیت حقوقی و اعتماد عمومی
دادگستری تهران: از نمایش اموال باارزش در اماکن عمومی خودداری کنید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یک حبّ قرص زندگی‌ام را تباه کرد
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان
میدری: شرکت‌های بزرگ صنعتی آماده ساخت مسکن کارگری هستند
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در بزرگراه ها و معابر تهران
استاندار تهران: برنامه‌ای جامع و مرحله‌به‌مرحله برای تأمین پایدار برق تهران تدوین شود
بهزیستی کشور به برگزیدگان منتخب جشنواره «همام» وام قرض الحسنه اشتغال اعطا می‌کند
اعتراض به جرایم رانندگی غیرحضوری شد
مراحل صدور سند مالکیت برای ساختمان‌های فاقد سند رسمی
اعمال قانون ۴ هزار وسیله نقلیه به علت عدم رعایت مقررات حمل بار
آخرین اخبار
مشکل سند بیمارستان نوین شریعتی با پیگیری دادگستری استان تهران رفع شد
رفع مشکل سند بیمارستان نوین شریعتی واقع در غرب تهران
پلیس تصمیم‌گیرنده صدور گواهینامه موتور برای زنان نیست
برنامه‌ریزی برای استقبال از مهر/ تکمیل ابرپروژه میدان فتح تا پایان مهرماه
ساماندهی دستفروشان ادامه دارد
شهرداری تهران با اجرای پویش «سلام به آینده» به استقبال مهر رفت
مراحل صدور سند مالکیت برای ساختمان‌های فاقد سند رسمی
اعتراض به جرایم رانندگی غیرحضوری شد
۳ جایگاه سوخت کوچک‌مقیاس در دست احداث است
بهزیستی کشور به برگزیدگان منتخب جشنواره «همام» وام قرض الحسنه اشتغال اعطا می‌کند
اعمال قانون ۴ هزار وسیله نقلیه به علت عدم رعایت مقررات حمل بار
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در بزرگراه ها و معابر تهران
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان
زنگ آغاز مهر در منطقه ۸ با یاد شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه، آرمین باکویی
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
یک حبّ قرص زندگی‌ام را تباه کرد
میدری: شرکت‌های بزرگ صنعتی آماده ساخت مسکن کارگری هستند
استاندار تهران: برنامه‌ای جامع و مرحله‌به‌مرحله برای تأمین پایدار برق تهران تدوین شود
احتمال اجرای کامل دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته
تامین اعتبارات لازم برای هوشمندسازی مناطق حفاظت شده با دستور رئیس‌جمهور 
لزوم آموزش تاب‌آوری به فرزندان + فیلم
شناسایی ۶۶۰ سایت متخلف اقتصادی توسط پلیس
در ایجاد انحصار زور دولت و حکومت از بخش خصوصی بیشتر است
مانعی به نام مهریه سنگین، سر راه زوج‌های جوان + فیلم
لزوم همکاری پلیس و دادستانی برای نظارت بر مجرمین سابقه‌دار
پدر تهرانی پسرش را با ضربات چکش در خواب به قتل رساند
افزایش ۳۰ درصدی ترافیک تهران در هفته اول مهر
محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز
دادگاه‌های تالی علل نقض آرا را به صورت مستدل بیان کنند