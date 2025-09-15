رئیس کل دادگستری استان تهران از رفع مشکل سند بیمارستان نوین شریعتی واقع در غرب تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور سند مالکیت کاداستری به نام بیت المال برای بیش از ۱۲۳ هکتار از اراضی ملی در منطقه ۲۲ تهران خبرداد و گفت در حال حاضر این اراضی یکی از مرغوب‌ترین و مهم‌ترین اراضی باقی مانده در پیرامون تهران هستند که مورد طمع و دست‌اندازی زمین خواران قرار گرفته بود که با پیگیری‌های صورت گرفته و اقدامات در شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران کلیه اسناد معارض باطل و سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

القاصی با اشاره به اینکه ساختمان بزرگ بیمارستان جدیدالاحداث شریعتی ۲ واقع در انتهای بزرگراه شهید خرازی در این اراضی احداث شده است، افزود: با این اقدام مشکل سند مالکیت این بیمارستان نیز برطرف و سند این بیمارستان صادر شده است.

رئیس دادگستری استان تهران اعلام کرد: مساحت کل پلاک مورد نظر ۲۰۱۷ هکتار است که این اقدام، یک اقدام اساسی در راستای صیانت از حقوق دولت و بیت المال می‌باشد؛ که یکی از نتایج و مزیت‌های صدور اسناد حدنگاری شده برای اراضی ملی و منابع طبیعی، پیشگیری و جلوگیری از دست اندازی سودجویان به این اراضی است.

منبع: میزان