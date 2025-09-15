مأموران یگان حفاظت محیط زیست لاشه یک قلاده فک خزری را در ساحل پارک ملی بوجاق مشاهده کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب رخش بهار، سرپرست پارک ملی بوجاق از کشف لاشه یک قلاده فک خزری (گونه در خطر انقراض) توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست در ساحل پارک ملی بوجاق خبر داد.

به گفته او، این اتفاق بار دیگر ضرورت توجه جدی به حفاظت از بوم‌سازگان دریای خزر را یادآور می‌شود.

سرپرست پارک ملی بوجاق گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست مستقر در این پارک، حین انجام مأموریت‌های روزانه گشت‌زنی و کنترل مناطق ساحلی جهت جلوگیری از تخلفات شکار و صید با لاشه یک قلاده فک خزری مواجه شدند.

رخش بهار افزود: لاشه در زمان مشاهده در حال پلاسیده شدن بود و بخشی از محتویات شکمی فک نیز تخلیه شده بود.

او تصریح کرد: با توجه به گشت‌های منظم محیط‌بانان در منطقه، مشخص است این لاشه چند روزی است که در دریا تلف شده و به همراه جریان آب به ساحل آورده شده است و با توجه به وضعیت لاشه، در محل دفن بهداشتی شد.

سرپرست پارک ملی بوجاق با بیان اینکه حفاظت از فک خزری نیازمند همکاری همه‌جانبه نهاد‌های مسئول، جوامع محلی و صیادان منطقه است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده لاشه یا فک زنده، موضوع را به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست یا پاسگاه‌های محیط‌بانی اطلاع دهند.

فک خزری تنها پستاندار دریای خزر و بومی این دریا است و گرفتار شدن در تور‌های ماهیگیری، بیماری، برخورد با شناورها، شکار توسط صیادان در حوزه شمال دریای خزر، آلودگی‌های محیط‌زیستی و کاهش ذخایر غذایی از جمله تهدید‌های اصلی نسل این گونه است.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان