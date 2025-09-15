معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: نظارت بر صنعت بیمه نباید تنها به صدور بیمه‌نامه‌ها محدود شود، بلکه نیاز است که نظارت‌ها بر اساس گزارش‌های منظم و الکترونیکی شرکت‌های بیمه انجام گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمود حق‌وردیلو، معاون نظارت بیمه مرکزی،  به تشریح وضعیت صنعت بیمه در کشور و روند‌های نظارتی پرداخت و گفت: صنعت بیمه ما به عنوان یک صنعت بومی شده، از کشور‌های دیگر الهام گرفته و در کشور ما شکل گرفته است. با وجود سابقه‌ای حدود یک قرن، باید توجه کنیم که نظارت بر شرکت‌های بیمه باید بر اساس الگو‌های جهانی و با در نظر گرفتن شرایط خاص کشورمان صورت گیرد. 

وی افزود: نظارت بر صنعت بیمه نباید تنها به صدور بیمه‌نامه‌ها محدود شود، بلکه نیاز است که نظارت‌ها بر اساس گزارش‌های منظم و الکترونیکی شرکت‌های بیمه انجام گیرد. در سفر اخیرم به آلمان، تجربه‌ای جالب در خصوص نظارت بر صنعت بیمه آن کشور به دست آوردم که نشان می‌دهد ما باید از این الگو‌ها الهام بگیریم. 

حق‌وردیلو با اشاره به الگو‌های نظارتی در آلمان گفت: در آنجا، نهاد ناظر اطلاعات را به صورت منظم و الکترونیکی از شرکت‌های بیمه دریافت می‌کند و بر اساس این داده‌ها، داشبورد‌های مدیریتی طراحی می‌شود. اگر روند‌های یک شرکت نگران‌کننده باشد، جلسه‌ای با هیئت مدیره برگزار می‌شود و از آنها خواسته می‌شود که برنامه‌های اصلاحی ارائه دهند. 

معاون نظارت بیمه مرکزی در ادامه گفت: ما در دوره جدید مدیریت بیمه مرکزی، رویکردی جدید در نظارت‌ها اتخاذ کرده‌ایم و اخیراً شاخص‌های تست سلامت مالی و فنی موسسات بیمه طراحی شده است. این شاخص‌ها به ما کمک می‌کند تا از طریق دریافت صورت‌های مالی ماهانه، وضعیت شرکت‌ها را پایش کنیم. 

وی همچنین به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در نظارت بر صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: با استفاده از این فناوری‌ها، می‌توانیم نظارت‌های خود را الکترونیکی و هوشمند کنیم و به سلامت بازار بیمه و دفاع از حقوق بیمه‌گذاران کمک کنیم. 

حق‌وردیلو در پایان تأکید کرد: ما باید به سمت استفاده از داده‌های الکترونیکی و تحلیل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برویم تا بتوانیم در راستای بهبود نظارت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات صنعت بیمه گام برداریم. 

برچسب ها: بیمه مرکزی ، نظارت بیمه
