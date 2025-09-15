باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی ثابت قدم مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی درباره آخرین وضعیت ورزشگاه آزادی اظهار داشت: در مورد این ورزشگاه در سال‌های گذشته مواردی همچون مقاوم‌سازی و استانداردسازی مطرح بوده و با توجه به قدمتی که داشته، نیاز به این بوده است که اصلاحاتی در آن انجام شود. در دوره اخیر که دنیامالی آمده است و من نیز در شرکت توسعه حضور یافتم، ما با پروژه‌ای مواجه بودیم که در حال انجام بود. ضلع غربی حدود ۲۷ درصد از پروژه را به خود مشغول می‌کرد. در واقع ضلع غربی از اواخر دی ماه راه‌اندازی شده و تا ۲۰ خرداد که بازی تیم ملی با کره شمالی بود، ۲۳-۲۴ بازی در آنجا برگزار کردیم.

وی ادامه داد: بعد از آن هم که جنگ ۱۲ روزه را داشتیم. در حقیقت در فاصله بهمن تا پایان خرداد و بعد از آن، کارگاه عمرانی ما به دلیل فواصل بازی‌ها، باید قبل از و بعد از بازی‌ها به دلیل برگزاری مسابقات، تعطیل می‌شد و این باعث می‌شد امکان اجرای کار عمرانی ممتد از سیستم گرفته شود؛ بنابراین با توجه به صحبت‌های دنیامالی، کار تا پایان ۱۴۰۵ انجام خواهد شد و این صحبت وزیر ورزش هم بوده است.

مدیرعامل شرکت توسعه تصریح کرد: ما برای اینکه بتوانیم به اجرای کار عمرانی کمک و از آن چیز‌هایی که کار‌های این کارگاه را عقب می‌اندازد، جلوگیری کنیم، دنبال این هستیم که برای یک کار زیرساختی کامل از بهره‌برداری موقت ورزشگاه جلوگیری کنیم.

ثابت قدم در پایان گفت: از طرف دیگر سایر موارد مثل چمن، نور و برق نیز موضوع را به این سمت می‌برد که از برگزاری بازی‌ها دور شویم.