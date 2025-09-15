مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین از پاسخ این اداره کل در کوتاهترین زمان ممکن به سه هزار استعلام در پنجره مدیریت واحد زمین طی سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزیتا اسدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین گفت: میانگین نرخ پاسخگویی به استعلامات در کل استان به ۹۴ درصد رسیده است، در حالی که اداره کل منابع طبیعی با نرخ پاسخگویی ۹۸ درصدی، عملکردی فراتر از میانگین استانی دارد.

وی در خصوص آمار ارایه شده تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از سه هزار استعلام از منابع طبیعی استان قزوین صورت گرفته که تمامی آنها در میانگین زمانی ۱۱ روزه پاسخ داده شده‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین با اشاره به عملکرد متفاوت دستگاه‌های اجرایی در این سامانه بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از دستگاه‌های استان عملکرد بهتری نسبت به میانگین کشوری داشته‌اند، اما متأسفانه برخی دیگر از نهاد‌ها رتبه پایین‌تری را کسب کرده‌اند.

این مسئول ابراز امیدواری کرد که با تلاش بیشتر، شاهد ارتقای عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرایی در زمینه پاسخگویی به استعلامات در پنجره واحد مدیریت زمین باشیم.

اسدی با اشاره به عملکرد قابل قبول اداره‌کل منابع طبیعی قزوین بیان کرد: تعداد استعلامات و پاسخ‌های داده شده توسط این سازمان، جزو بالاترین آمار‌ها بوده و میانگین پاسخگویی بسیار خوبی در سطح کشور دارد.

عملکرد یگان حفاظت این استان نیز در حوزه تخصصی جزو برترین‌ها ارزیابی شد.

