باشگاه خبرنگاران جوان _ سید محمود هاشمی اظهار کرد: بخش عمده پروژههای گازرسانی به مناطق فاقد گاز به بهرهبرداری رسیده و مابقی در حال اجراست.
وی افزود: ایستگاههای تقلیل فشار تقویت شده، شبکههای اصلی بازآرایی و زیرساختهای حیاتی تعمیر اساسی شده است.
به گفته هاشمی، انبارهای قطعات یدکی تجهیز و تیمهای امدادی ۲۴ساعته در نقاط مختلف استان مستقر شدهاند تا حوادث احتمالی در سریعترین زمان مدیریت شود.
وی تأکید کرد: این برنامهها با افزایش ضریب اطمینان، جریان گاز را در روزهای اوج مصرف زمستانی پایدار نگه میدارد.
منبع شرکت گاز سیستان و بلوچستان