مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان از تکمیل طرح‌ها و آماده‌سازی تجهیزات برای عبور بدون مشکل از فصل سرما خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سید محمود هاشمی  اظهار کرد: بخش عمده پروژه‌های گازرسانی به مناطق فاقد گاز به بهره‌برداری رسیده و مابقی در حال اجراست.

 وی افزود: ایستگاه‌های تقلیل فشار تقویت شده، شبکه‌های اصلی بازآرایی و زیرساخت‌های حیاتی تعمیر اساسی شده است.

 به گفته هاشمی، انبار‌های قطعات یدکی تجهیز و تیم‌های امدادی ۲۴ساعته در نقاط مختلف استان مستقر شده‌اند تا حوادث احتمالی در سریع‌ترین زمان مدیریت شود.

 وی تأکید کرد: این برنامه‌ها با افزایش ضریب اطمینان، جریان گاز را در روز‌های اوج مصرف زمستانی پایدار نگه می‌دارد.

منبع شرکت گاز سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: شرکت گاز ، گازرسانی
خبرهای مرتبط
گاز برخی نقاط شهر یاسوج فردا قطع می شود
مدیر عامل توزیع گاز استان اردبیل؛
بهره مندی سه هزار و 658 نفر در روستاها از نعمت گاز طبیعی
مدیرعامل شرکت توزیع گاز استان یزدخبرداد؛
جمعیت شهری گاز استان یزد صدرصد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
شهادت ۲ مامور انتظامی در شهرستان سیب و سوران
طوفان شدید و گردوغبار تمامی ادارات هیرمند را تعطیل کرد
دستگیری سارقان میلیاردی طلاجات در زاهدان