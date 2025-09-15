باشگاه خبرنگاران جوان _ سید محمود هاشمی اظهار کرد: بخش عمده پروژه‌های گازرسانی به مناطق فاقد گاز به بهره‌برداری رسیده و مابقی در حال اجراست.

وی افزود: ایستگاه‌های تقلیل فشار تقویت شده، شبکه‌های اصلی بازآرایی و زیرساخت‌های حیاتی تعمیر اساسی شده است.

به گفته هاشمی، انبار‌های قطعات یدکی تجهیز و تیم‌های امدادی ۲۴ساعته در نقاط مختلف استان مستقر شده‌اند تا حوادث احتمالی در سریع‌ترین زمان مدیریت شود.

وی تأکید کرد: این برنامه‌ها با افزایش ضریب اطمینان، جریان گاز را در روز‌های اوج مصرف زمستانی پایدار نگه می‌دارد.

منبع شرکت گاز سیستان و بلوچستان