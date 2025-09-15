شهروندخبرنگار ما تصاویری از اقدام زیبا ومعنوی به پاس قدردانی از مریم دانشگر پلیس و خبرنگار افتخاری شهرستان نیشابور در روز تولد ایشان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سالروز تولد مریم دانشگر خبرنگار و پلیس افتخاری شهرستان نیشابور، با حضور" ابراهیم حیدری"معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش نیشابور، "سرهنگ حسین احمدی"فرمانده انتظامی نیشابور"سرهنگ شوریابی، رییس حفاظت انتظامی نیشابور"حجت الاسلام والمسلمین سلیمی" رییس عقیدتی سیاسی انتظامی نیشابور، "سرهنگ قاجاری"جانشین فرماندهی انتظامی در مرکز آموزش سربازی شهید مطهری نیشابور، و رئیس معاونت امور اجتماعی انتظامی نیشابور، "خانم بهمدی"مسئول امور زنان و خانواده فرمانداری، "خانم میرزایی یزدی" رییس مجمع زنان شهرستان، جمعی از فرهنگیان، و خیرین نیک‌اندیش، یک دستگاه اکسیژن‌ساز برقی به ارزش ۴۰۰میلیون ریال، به پاس قدردانی از زحمات و خدمات ارزشمند ایشان درشهرستان نیشابور، اهدا شد. این اقدام خداپسندانه که درمحل دفتر فرمانده انتظامی نیشابور بزرگ صورت گرفت، نشان از تعهد و همدلی جامعه فرهنگی ونیروی انتظامی و مسئولین شهرستان در راستای ارتقاء سلامت و رفاه عمومی دارد. ”

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

