حمله اخیر حامد لک در فضای مجازی به پیام نیازمند به نظر می‌رسد یک پروسه برنامه ریزی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حامد لک پس از بازی پرسپولیس و فولاد با انتشار پستی در فضای مجازی پیام نیازمند دروازه بان پرسپولیس را خطاب قرار داد و البته غیر مستقیم از حمایت گزارشگران از این دروازه بان انتقاد کرد.

این حمله ادامه دارد و شاید در روز‌های آتی شدت هم بگیرد و این در حالی است که علیرضا بیرانوند فعلا مجوز بازی را گرفته است و محرومیت او تعلیق شده است.

تقارن این اتفاقات و پیش‌تر از آن و دریافت عنوان بهترین دروازه بان رقابت‌های کافا، شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که در فصل منتهی به جام جهانی پوشیدن شماره یک تیم ملی بسیار مهم است و البته حواشی و اتفاقات برنامه ریزی شده‌ای را نیز به همراه خواهد داشت.

پیام نیازمند از لحاظ سنی شرایط بهتری از بیرانوند دارد، اما تجربه بیرانوند از پیام بیشتر است باید دید زور کدامیک برای مجاب کردن ژنرال و فیکس شدن در جام جهانی بر رقیب می‌چربد.

اما یادمان نرود این جدال باید منصفانه و در زمین فوتبال باشد نه َبا فضا سازی‌ها علیه رقیب!

برچسب ها: حامد لک ، پیام نیازمند
فعلا. هیچکس نمی تواند بیرانوند بگیرد نیازمند بچه هست تجربه ندارد تو کافا دوگل الکی خورد
