حجت الاسلام زکریا اخلاقی دبیر کنگره شعر توحیدی در میبد گفت: کنگره سراسری شعر توحیدی به میزبانی شهرستان میبد برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- حجت الاسلام زکریا اخلاقی دبیر کنگره شعر توحیدی در میبد در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه از برگزاری کنگره سراسری شعر توحیدی به میزبانی شهرستان میبد خبر داد و گفت: کنگره شعر توحیدی باید بتواند با تلاش صاحبان فکر و ادب افق‌های خوب و جدیدی به سوی سرودن شعرهای آسمانی بگشاید  و جان شاعران را لبریز از حکمت ، فلسفه و عرفان کند.

وی افزود: هدف از برگزاری این کنگره، ایجاد فضای توحیدی در جامعه است تا جامعه بیشتر متوجه خداوند بشود. توجه و محبت به خداوند در جامعه افزون گردد، طبیعتا در اخلاق و رفتار جامعه هم اثر می گذارد و در نتیجه فرهنگ جامعه بهتر می شود.

حجت الاسلام اخلاقی ادامه داد : این کنگره ر بخش های مختلف بزرگسال، کودک و نوجوان و غیرفارسی برگزار می‌شود که موضوعات این کنگره شامل توحید و معارف توحیدی، شرح شاعرانه اسماً و صفات خداوند متعال، جلوه‌های جلال و جمال الهی در پدیده‌های جهان، تماشای عظمت خداوند در عالم، ستایش و ثنای پروردگار، نیایش و مناجات در آستان حضرت حق، سپاس و شکرگزاری به درگاه خداوند منان، تسبیح و تقدیس خداوند متعال، گفت و گوی عارفانه با معبود ازلی است.

دبیر کنگره شعر توحیدی تصریح کرد: یکی از اتهاماتی که جریان تکفیری به شیعیان می زنند ضعیف بودن توحید در میان شیعیان و مشرک خواندن آنها است. لازم دانستیم با برگزاری این کنگره گامی بسیار کوچکی در این جهت برداشته باشیم. وقتی آثار و ادبیات توحیدی خلق بشود و به این سو برویم، و بخشی ازسروده های شاعران به توحید اختصاص یابد، خود به خود باعث خواهد شد که این اتهامات رفع شود.

وی گفت: هدف این جشنواره فعال کردن انجمن های ادبی و شعر و شناسایی ظرفیت‌ها در این زمینه  در سراسر کشور به خصوص استان یزد است.

حجت الاسلام زکریا اخلاقی گفت:این کنگره با ۲۸۴ شاعر و ۸۶۰ اثر در دو مرحله داوران کشوری و استانی داوری می‌شود و برگزیدگان در دوبخش برگزیده و شایسته تقدیر معرفی خواهند شد. 

وی با اشاره به حضور شاعران خارجی در این کنگره ادامه داد:حضور شاعران خارجی از کشور‌های پاکستان، افغانستان و کشور‌های عربی؛ سوریه یمن، لبنان و آفریقا نیز چشمگیر بوده است و این کنگره توانسته جای خود را در سراسر جهان باز کند.

دبیر کنگره شعر توحیدی میبد گفت: یک بخش این کنگره هم نیز با حضور شاعران جامعه المصطفی برگزار می شود که طلاب غیر ایرانی حضور خواهند داشت و اثار خود را ارائه می دهند.

حجت‌الاسلام عباس دانشی بیان داشت: این کنگره با همیاری شهرداری میبد،فرهنگ و ارشاد اسلامی میبد، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه میبد و با نظارت آیت الله اعرافی برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ادامه داد: کنگره شعر توحیدی در چهار دوره برگزار شده و توانسته وظیفه خود را انجام دهد، امروز نهال کنگره شعر توحیدی تنومند شده و دریافت کننده آثار زیادی از داخل و خارج از کشور است.

وی اظهار امیدواری کرد، رویداد پنجم جشنواره شعر توحیدی به نحو شایسته‌ای برگزار شود.

وی افزود: توحید سررشته همه مذهب و مکتب آیین اسلامی است و شاعران سعی کردند شناخت از خدا را با ذوق و قریحه خود بر روی کاغذ بیاورند و در اختیار مردم که زنده به شعر هستند، قرار دهند.

برچسب ها: فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد ، انجمن های ادبی ، شاعران یزدی
