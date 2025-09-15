باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - عادل عظیمی دبیر قرارگاه تعلیم و تربیت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در این اردو‌های جهادی، ۳۶۰ نوجوان دختر و پسر در قالب ۱۲ گروه فعال در سراسر استان با مشارکت و حضور خود در مدارس، نسبت به رنگ آمیزی کلاس‌ها و ایجاد حیاط پویا، ترمیم درب‌ها و صندلی غبار روبی و ... پرداختند تا دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید با فضایی شاداب‌تر و محیطی نو فعالیت آموزشی خود را آغاز کنند.

وی افزود: همچنین علاوه بر مدارس اماکن مذهبی و فرهنگی، مساجد و بقاع متبرکه نیز میزبان نوجهادان قرارگاه تعلیم و تربیت بودند.

عظیمی اضافه کرد: این اقدامات علاوه بر بهبود محیط آموزشی، نقش مؤثری در افزایش روحیه و نشاط دانش‌آموزان خواهد داشت. همچنین نوجوانان در این اردو‌ها بامباحث تربیتی اردو‌های جهادی از جمله روحیه‌ی جهادگونه، هجرت از امکانات و رفاهیات، خدمت به دیگران، ایفای نقش در گروه و... آشنا می‌شوند.

وی بیان داشت: اعتباراتی از سمت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز به گروه‌های جهادی تخصیص یافته که موجب تسهیل گری انجام این اردو‌ها بوده است.

عظیمی با اشاره به فعالیت ۲۰۰ گروه جهادی قرارگاه تعلیم و تربیت در کشور، افزود: اولین گروه جهادی که در کشور برای بهسازی و شاداب سازی مدارس اعزام شدند، از استان چهارمحال و بختیاری بودند.

وی ادامه داد: قرارگاه تعلیم و تربیت با رویکرد تربیت نسلی متعهد، توانمندو کنشگر با برنامه‌های متعدد و متنوعی برای نوجوانان مناطق هدف در استان اجرا می‌کند.