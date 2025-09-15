سازمان ملل با اعلام کمبود بودجه ۱۳۹ میلیون دلاری برای کمک به زلزله‌زدگان افغانستان، هشدار داد که با آغاز فصل سرما، جان هزاران تن در معرض خطر جدی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان و رئیس یوناما ضمن قدردانی از شجاعت مردم مناطق آسیب‌دیده از زلزله در شرق افغانستان، از جامعه جهانی درخواست کرد تا با افزایش کمک‌های مالی خود از رنج بیشتر این مردم جلوگیری کنند.

وی با اشاره به وضعیت دشوار زلزله‌زدگان در شرق افغانستان، نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی با فرارسیدن فصل زمستان هشدار داد. 

اوتونبایوا بر نقش حیاتی زنان در ارائه کمک‌های امدادی تأکید کرد و گفت سازمان ملل برای پاسخ به این فاجعه به ۱۳۹ میلیون دلار کمک فوری نیاز دارد. وی هشدار داد که در صورت عدم تأمین این مبلغ، خانواده‌های آسیب‌دیده قادر به گذراندن زمستان پیش‌رو نخواهند بود.

یکشنبه، ۹ شهریور ۱۴۰۴، زمین‌لرزه شدید ۶ ریشتری، در ولایت‌های کنر، نورستان، ننگرهار و لغمان در شرق افغانستان به وقوع پیوست و بیش از ۶ هزار کشته و زخمی برجای گذاشت.

به گفته مقامات طالبان در پی این زمین لرزه هزاران خانه ویران شد و بیش از نیم میلیون نفر آسیب دیدند، در حالی که ۹۲ درصد از جوامع آسیب ‌دیده به خدمات درمانی دسترسی نداشتند.

برچسب ها: زلزله ، افغانستان ، سازمان ملل
