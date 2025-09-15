کمیسر کل آژانس آنروا گفت که حملات اسرائیل طی چهار روز گذشته ۱۰ ساختمان آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی در شهر غزه را ویران کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آژانس آنروا گفت که حملات اسرائیل طی چهار روز گذشته ۱۰ ساختمان آژانس سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) در شهر غزه از جمله هفت مدرسه و دو درمانگاه که به عنوان پناهگاه برای هزاران فلسطینی آواره خدمت می‌کردند، را ویران کرده است.

فیلیپ لازارینی در X نوشت: «هیچ جایی در غزه امن نیست. هیچ کس امن نیست. حملات هوایی در شهر غزه و شمال در حال تشدید است. مردم بیشتر و بیشتری مجبور به ترک آنجا می‌شوند، سردرگم و نامطمئن و به سوی ناشناخته‌ها می‌روند.»

لازارینی خاطرنشان کرد که آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد (UNRWA) مجبور شد مراقبت‌های بهداشتی در اردوگاه پناهندگان الشاطی را به حالت تعلیق درآورد.

او گفت: «ما مجبور شدیم مراقبت‌های بهداشتی در اردوگاه ساحلی (الشاط) را که تنها مرکز مراقبت‌های بهداشتی موجود در شمال غزه است، متوقف کنیم. خدمات حیاتی آب و فاضلاب ما اکنون تنها با نیمی از ظرفیت خود کار می‌کنند.»

وی با تمجید از عزم آنها برای خدمت به جوامع در «شرایط غیرانسانی» افزود: «تیم‌های ما - در مجموع ۱۱۰۰۰ نفر - همچنان به ارائه خدمات حیاتی در سایر نقاط شمال غزه و بقیه نوار غزه ادامه می‌دهند.»

لازارینی در پایان گفت: «چه مدت دیگر تا اقدام برای دستیابی به آتش‌بس باقی مانده است؟»

ارتش اسرائیل به عنوان بخشی از تهاجم مداوم خود برای اشغال شهر غزه، ساختمان‌های بلندمرتبه را در سراسر شهر غزه هدف قرار داده و به ساکنان دستور داده است که به سمت جنوب به یک «منطقه امن بشردوستانه» در المواصی، خان یونس، که بیش از ۱۰۰ بار زیر آتش اسرائیل قرار گرفته و صد‌ها غیرنظامی را به شهادت رسانده است، حرکت کنند.

طبق گزارش دفتر رسانه‌ای غزه، ارتش اسرائیل از ۱۱ آگوست، علاوه بر ۱۳۰۰۰ چادر، ۱۶۰۰ برج و ساختمان مسکونی را در شهر غزه ویران کرده و بیش از ۱۰۰۰۰۰ فلسطینی را آواره کرده است.

اکثریت قریب به اتفاق ساکنان شهر غزه اکنون در محله‌های غربی آن که از روز جمعه شاهد بمباران متمرکز و شدید اسرائیل بوده‌اند، تجمع کرده‌اند.

جنگ مداوم اسرائیل علیه غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۶۵۰۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده و این منطقه محصور را که با قحطی رو‌به‌رو است، ویران کرده است.

اسرائیل به دلیل جنگ خود در این سرزمین، با پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری رو‌به‌رو است.

منبع: آناتولی

