مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس خوزستان گفت: امسال هزار کلاس به آموزش و پرورش تحویل داده می‌شود.  

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد سعیدی‌پورمدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس خوزستان  گفت:  در سه سال گذشته خوزستان جزو استان‌های برتر در زمینه اجرای پروژه‌ها بوده است و حدود ۲ هزار و ۴۰۰ کلاس در قالب ۶۴۶ مدرسه را تحویل داده است.

او  افزود: در مهر ماه امسال ۶۰۰ کلاس افتتاح خواهیم کرد و در پایان سال ۴۰۰ کلاس دیگر به بهره برداری می‌رسد بنابراین در مجموع امسال  هزار کلاس به آموزش و پرورش تحویل داده می‌شود.  

 مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس خوزستان گفت: خوزستان در رتبه اول یا دوم در تحویل کلاس به آموزش و پرورش است.  

سعیدی پور با اشاره به نرخ رشد مشارکت خیرین در این راستا افزود:  میزان مشارکت خیرین از ۱۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به  هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در پارسال  رسیده است.

منبع: روابط عمومی نوسازی مدارس خوزستان 

برچسب ها: کلاس درس ، نوسازی و تجهیز مدارس
