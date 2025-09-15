باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد سعیدیپورمدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس خوزستان گفت: در سه سال گذشته خوزستان جزو استانهای برتر در زمینه اجرای پروژهها بوده است و حدود ۲ هزار و ۴۰۰ کلاس در قالب ۶۴۶ مدرسه را تحویل داده است.
او افزود: در مهر ماه امسال ۶۰۰ کلاس افتتاح خواهیم کرد و در پایان سال ۴۰۰ کلاس دیگر به بهره برداری میرسد بنابراین در مجموع امسال هزار کلاس به آموزش و پرورش تحویل داده میشود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس خوزستان گفت: خوزستان در رتبه اول یا دوم در تحویل کلاس به آموزش و پرورش است.
سعیدی پور با اشاره به نرخ رشد مشارکت خیرین در این راستا افزود: میزان مشارکت خیرین از ۱۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در پارسال رسیده است.
منبع: روابط عمومی نوسازی مدارس خوزستان