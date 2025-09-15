باشگاه خبرنگاران جوان ـ صمیم مرادی روزبهانی معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در خصوص برگزاری این جلسه گفت: "طرح جامع امداد هوایی کلانشهر تهران" با همکاری دستگاه‌های دارای ظرفیت پروازی و مرتبط با موضوع امداد هوایی، در حال تدوین است.

روزبهانی گفت: مطابق مصوبات ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران مبنی بر تهیه و ارائه طرح جامع امداد هوایی کلانشهر تهران توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با هماهنگی دستگاه‌های بالادستی و به منظور افزایش هماهنگی بین سازمان‌های امدادی و انتظامی با تشکیلات هوانوردی کشور در مأموریت‌های اضطراری، "کمیته تخصصی امداد هوایی در کلانشهر تهران" با محوریت این سازمان تشکیل شد و پیش‌نویس اولیه، در جلسات تخصصی با حضور تهیه کننده و اعضای کارگروه‌های تخصصی ۵ گانه شامل کارگروه امداد و نجات و فوریت‌های پزشکی هوایی، کارگروه فرماندهی و کنترل، کارگروه امنیت و انتظامات، کارگروه پروازی و کارگروه مراقبت و بیس پروازی، بررسی و تدقیق شد.

وی افزود: با عنایت به استعلام و تجمیع نقطه نظرات و پیشنهاد‌های دستگاه‌های عضو کمیته تخصصی امداد هوایی کلانشهر تهران، نسخه نهایی طرح جامع امداد هوایی کلانشهر تهران به عنوان یکی از مصادیق تاب‌آوری شهر تهران پس از زلزله، تهیه و با توجه به ضرورت هماهنگی نیرو‌های مسلح با سیستم مدیریت بحران در کشور، آماده بررسی نهایی، تصویب و ابلاغ از طریق مراجع بالادستی نظیر ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران، ستاد ملی مدیریت بحران کشور و ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

منبع: روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران