پیش بینی برداشت بیش از ۱۰ هزار تن لیموترش در دزفول

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس اداره آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شهرستان دزفول گفت: در سال زراعی جاری هفت هکتار از باغات این شهرستان به کشت لیموترش اختصاص یافت.

غلامرضا مه لقا با اشاره به اینکه لیمو پرشین لایم معروف به لیمو شیشه یا (شیشه آب)، لیمو لیسبون یا لیمو ترش سنگی و لمون مایر معروف به لیمو مجاری از ارقام لیموترش شهرستان دزفول است، ادامه داد: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۱۰ هزار تن محصول لیموترش در این شهرستان برداشت و تولید شود.

سالانه بیش از ۷۳ هزار تن محصول از ۲۰ نوع مرکبات در سطح بیش از ۶ هزار هکتار برداشت می‌شود.

پرتقال، نارنگی، نارنج، لیمو شیرین، لمون، گریپ فروت، لیمو شیرین و لیمو ترش از جمله مرکبات دزفول است.

منبع صدا و سیما