باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسین ظفری در توضیح بیشتر اعلام کرد: با توجه به تماس تلفنی سازمان هواشناسی کشور، طی ساعتهای آینده توده عظیم گرد و خاک از کشور ترکمنستان وارد ایران خواهد شد و استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان و سمنان به تدریج درگیر گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا، کاهش دید افقی و افزایش شاخصهای آلودگی هوا شده و احتمالاً تا آخر هفته ماندگار خواهند شد.
وی افزود: اطلاعرسانی به مدیران کل محترم مدیریت بحران استانهای تحت تأثیر صورت گرفته است و از هموطنان استانهای مذکور تقاضا داریم که اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی را در نظر بگیرند.
منبع: ایسنا